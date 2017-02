Union africaine : le 28è sommet s’ouvre à Addis Abeba sur de multiples enjeux

La réintégration du Maroc au sein de l’Union africaine occupe également une place importante dans l’agenda de ce sommet, et a déjà donné lieu à d’intenses tractations diplomatiques. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu à cet effet tour à tour en audience, plusieurs chefs d’état du continent, favorables à la cause du Maroc, tels que Denis Sassou N’Guesso du Congo, Théodoro Obiang N’Guema M’basogo de la Guinée équatoriale, Paul Kagamé du Rwanda, Macky Sall du Senegal, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, et Alpha Condé de la Guinée Conakry ; ainsi qu’un émissaire du Roi du Swaziland, Mswati III. Le Roi a même donné, à l'hôtel Sheraton d'Addis Abeba, une réception en l’honneur des chefs d’états et de gouvernement venus pour le sommet, à laquelle ont également pris part le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le président palestinien, Mahmoud Abbas.



Le Maroc qui a été le tout premier à accueillir un sommet de haut niveau des chefs d'état africains en janvier 1961, est parmi les pères fondateurs en 1963, de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), ancêtre de l’actuelle Union africaine, dont il avait claqué la porte en 1984 en raison de l’admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au sein de l’institution panafricaine.



Aujourd’hui au regard de plusieurs enjeux, le royaume chérifien est fermement décidé à faire son come back et retrouver « sa place naturelle » auprès de ses frères africains.



Sauf que l’idée n’est pas tout à fait du goût de certains états ténors tels que le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Algérie, qui ne voient pas pas d’un bon oeil l’emprise que continue à exercer le Maroc sur son voisin.