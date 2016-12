Racisme : un tunisien agresse mortellement trois étudiants congolais

Le jeune garçon se trouve actuellement dans un état stable malgré sa blessure au bras droit. L’une des filles est en réanimation mais devrait s’en sortir, la seconde étant toujours dans le coma, car elle a été touchée au cou et au visage.Le présumé assassin qualifié de « fou » par les policiers, se trouve actuellement en détention au commissariat de ‘Bâb souika’.Tous étudiants subsahariens, le racisme sur le territoire tunisien est un acte quotidien et impuni.Cette nouvelle situation de crime s’ajoute au palmarès recouvrant des agressions, des harcèlements sexuels, l’abus de racisme (discret et voyant), le manque de protection des autorités policières et judiciaires.Vivre sans peur est la demande des étudiants subsahariens aux autorités tunisiennes.A cet effet, les étudiants subsahariens en Tunisie ont fait un rassemblement sur la place publique : « Bourguiba » pour dénoncer des injustices perpétrées, revendiquer leurs droits vitaux et protester contre les agressions multiples dont les étrangers sont victimes en Tunisie.Une nouvelle interpellation aux autorités pour mettre en place des conditions favorables aux étudiants étrangers en Tunisie.Tout en espérant que leur revendication sera prise en compte.Par Seguy Emma