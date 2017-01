OSIANE 2017 : Lancement du salon international des technologies de l’information et de l’innovation

Cette cérémonie de lancement s’est déroulée sous la houlette du ministre en charge des postes et télécommunications, Léon Juste Ibombo ainsi que de nombreux sujet du secteur des TIC et de l’innovation.



Ledit salon international des technologies de l’information et de l’innovation, dénommé « OSIANE 2017» se tiendra du 11 au 14 avril 2017 à Brazzaville. Le salon OSIANE 2017 a pour but d’amener les acteurs économiques, sociaux et administratifs à tirer le meilleur profit de l’environnement numérique au Congo, marqué par une conjoncture particulière et des opportunités multiples, favorables à la transformation de l’économie traditionnelle en une économie moderne, s’appuyant sur les technologies de l’information et l’innovation.



Ce salon présente des opportunités de rencontres B2B, des expositions de produits, des échanges avec les décideurs économiques et des services tels que la présentation de plates-formes et environnements de développement d'applications numériques. Sur le plan de l’innovation, il met en évidence son rôle déterminant et aide à renforcer la compétitivité des entreprises. Pour ce qui est de l’accessibilité, le salon OSIANE contribue à la mise en place des conditions favorables pour fournir un Internet de qualité aux usagers, et rend visible la contribution des TIC dans une économie diversifiée et inclusive. Il met en outre en place un environnement entreprenarial favorable au développement des outils numériques permettant de conquérir les niches et accompagner les startups congolaises, a laissé entendre Dominique Dhello, directrice du salon OSIANE 2017.



Un panel d’interventions sur le thème « comment le Congo peut libérer son potentiel sur les technologies et l’innovation » a été animé par Luc Zanghieri, Alain Ndalla et Rolland Andeli. La présentation de OSIANE 2017, ses enjeux et ses univers a été faite par Luc Missidimbani président de l’association PRATIC. Les enjeux de l’industrie numérique et de l’innovation s'organisent autour de quatre univers : Tech-univers, Eco-univers, Publi-univers et Innov-univers.



« OSIANE 2017, qui se fixe comme objectif de promouvoir les technologies de l’information et de la communication ainsi que les solutions numériques et l’innovation, offrira à n’en point douter, aux entreprises, la possibilité de se faire connaître et d’assurer leur promotion, et permettra aux visiteurs de découvrir les produits et services qui leur sont proposés dans ce domaine » a indiqué M. Léon juste Ibombo.



Ce dernier a également invité l’ensemble des acteurs du domaine à saisir cette occasion pour la promotion de la culture du numérique au Congo et a remercié l’association PRATIC pour avoir mis en œuvre cette plateforme de l’industrie des télécommunications et de l’innovation, ainsi que tous les partenaires qui ont bien voulu porter ce projet. Pour lui cela prouve à suffisance la détermination de créer un environnement propice pour le développement du numérique au Congo et d’accompagner l’édification d’une société de l’information.



Créée en 2008, PRATIC, association de loi 1901, regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique. PRATIC c’est aussi 9 ans de promotion sous le signe de l’innovation, l’excellence et l’expertise par l’organisation de nombreux événement tels que le symposium international du numérique au Congo (SINUC) en 2010 et 5 éditions du salon international des professionnels de l’enseignement et des étudiants du Congo (SIPEEC) dont la dernière en juin 2015.