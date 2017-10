MACB : Quelques 107 détenus dotés de kits scolaires

La présentation de la fiche technique du centre d’enseignement a été faite par le Directeur de la Maison d’arrêt de correction de Brazzaville (MACB), le commandant Destin Oba Apounou dans laquelle il explique qu’après une compagne de recensement des détenus auditeurs 107 auditeurs ont été retenu disponibles pour tous les niveaux confondus à savoir : cycle primaire niveau CM2 inscrits 37 ; pour le secondaire : collège niveau 3e inscrits 30 ; pour le lycée niveau terminal : TA4 inscrits 29, TD inscrit11.



« Toutefois, le nombre des inscrits varie selon les procédures judicaire en cours. L’inscription des mineurs est à caractère obligatoire » a-t-il précisé.



A cette occasion Jean blaise Komo a eu des paroles réconfortantes à l’endroit des détenus : « la vie d’un homme est parfois parsemée d’étape d’obstacle mais la société est état nous donnes des moyens pour les surmonter éventuellement vous voici placé sous-main de justice à la maison d’arrêt de Brazzaville ceci n’est pas une fatalité » a-t-il souligné.



Il a rappelé que conformément à l’article 29 de la constitution qui stipule que l’Etat assure l’épanouissement de la jeunesse à ce titre il garantit notamment le droit à l’éducation et l’égal accès à l’enseignement et à la formation, la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ces détenus sont donc en droit de bénéficier de cet avantage que la République garantie à toute la jeunesse malgré le statut de détenus.



« Nous vous invitons donc à capitaliser votre séjours ici en suivant régulièrement et assidument les enseignement tels que prévu par le ministère de l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation afin de vous relancer de bon pied dans la société congolaise. » a-t-il précisé et ajouté que: «l’objectif du gouvernement est de faire des zones pénitentiaire des zones d’éducation prioritaire afin que en vous éduquant, que l’on ferme les portes de la récidive ».



Pour ce qui concerne les enseignants, il les a exhortés au respect du programme de façons à aider les candidats aux différents examens à affronter les épreuves selon dates prévues. Il a émis le souhait qu’au sortir de cette zone pénitentiaire ces derniers soient nantis des capacités intellectuelles qui leur permettront d’affronter d’autres moments de la vie avec brio et a souhaité une bonne année scolaire.