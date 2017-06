Les retombées économiques du barrage de Liouesso s'annoncent considérables

Liouesso est le troisième barrage hydroélectrique du Congo, après celui d’Imboulou (120MW) et celui de Moukoukoulou (74 MW). Il comprend trois turbines de 6,4MW chacune. Mais, une seule tribune sera utilisée dans un premier temps, pour alimenter les villes de Ouesso et de Mokéko, dont les besoins sont de 4 à 5 mégawatts.



Ce barrage est construit pour desservir tout le département de la Sangha, deuxième poumon économique du pays après Pointe-Noire. Il est prévu la connexion de son réseau à celui du barrage d'Imboulou, dans le cadre du projet du boulevard énergétique auquel le Chef de l’Etat accorde un grand intérêt.



Implanté dans un département aux potentialités économiques considérables, il fait partie des œuvres qui doivent améliorer les conditions de vie des populations. Le barrage étant le vecteur de développement, Liouesso offre à des investisseurs une opportunité d'assurer la promotion de leurs activités dans la Sangha et de créer des emplois directs et indirects.



Le Chef de l’Etat l’a bien souligné, en interpellant les opérateurs économiques privés qui doivent profiter de cet ouvrage pour créer les l'emplois pour que les jeunes se prennent en charge.



Le barrage hydroélectrique de Liouesso va affirmer la vocation économique de la Sangha. On s’attend non seulement au renforcement de la capacité de production des entreprises déjà installées dans la Sangha, mais également à l’arrivée de nombreux autres investisseurs. Ce barrage va propulser la création des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites et moyennes entreprises (TPME).



Les atouts indéniables pour le développement