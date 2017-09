Le Congo rend Hommage aux victimes du terrorisme international de l'UTA vol 772

L’Etat congolais organise tous les ans à cette date une cérémonie en mémoire de ces victimes qui quittaient Brazzaville en République du Congo pour se rendre à Paris en France via Ndjamena au Tchad. Ce terrible attentat du DC-10 d’UTA coûta la vie aux 170 passagers et membres d’équipages du vol UT-772 dont 54 Français ,49 Congolais, 25 Tchadiens, 9 Italiens, 7 Américains, 5 Cambodgiens, 4 Britanniques, 3 Congolais RDC, 3 Canadiens, 2 Centre-Africains, 2 Maliens, 2 Suisses, 1 Algérien, 1 Belge, 1 Bolivien, 1 Grec, 1 Marocain, 1 Sénégalais.



« Chacun de nous est appelé à être vigilant et à travailler pour barrer la route à ce fléau parce qu’il n’y a pas de raison pour qu’on donne la mort gratuitement à des êtres vivants parce que la vie est sacré et que personne ne peut donner la mort aux autres cela ne s’explique pas » a précisé Fidèle Dimou après qu’il est posé sa germe de fleur et se soit incliné.



S’exprimant avec la même douleur et la même peine jusqu’aujourd’hui; le président de l’association des parents des victimes congolaises Norbert Dabira a laissé entendre que c’est toujours un moment douloureux de se rappeler ce fait si marquant compte tenu du fait que l’on prend un avion pour arriver à destination mais ces victimes ne sont jamais arrivé à destination et a ajouté que le deuil n’a jamais été fait et ne se fera jamais.



« La douleur est là je crois que rien ne pourra nous faire revenir ces enfants, c’est pourquoi le terrorisme reste quelque chose d’innommable et il faut plus que ce genre de chose arrive à notre pays »