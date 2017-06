Le Congo et Banque mondiale signent de nouveaux accords de financement

L’objet essentiel de ces accords est d’une part d’apporter de nouveaux financements à la République du Congo afin de soutenir les efforts du Gouvernement en matière de réformes économiques rendues nécessaires par la situation financière difficile que traverse le pays, et d’autre part d’alléger la charge sur le Gouvernement en accroissant la part de la Banque mondiale dans le financement des projets.



Le premier financement pour la Réforme intégrée du secteur public (PRISP) d’un montant de 40 millions de dollars, et appuiera les efforts de l’Etat en vue du rétablissement de la stabilité macroéconomique et la viabilité budgétaire. Il apportera une assistance technique pour appuyer les réformes engagées par le gouvernement congolais dans les domaines suivants : la diversification des sources de recettes publiques en élargissant l’assiette fiscale notamment, au foncier et à l’économie forestière pour contribuer à atténuer l’impact de la chute des recettes pétrolières sur le budget de l’Etat ; le renforcement de la gestion de la dépense publique ainsi que la redevabilité en République du Congo, en particulier par un appui aux régies financières, la cour des comptes, les commissions économie et finances du parlement, l’inspection générale des finances ; l’appui à la réforme de la fonction publique et de l’Etat par la modernisation et la fiabilisation de la gestion des fonctionnaires et de la solde (recensement des fonctionnaires, répertoire des expertise et carrières, etc.).



Quant au deuxième financement d’un montant de 6,5 millions de dollars, il est un don accordé par le Fonds pour l’Environnement mondial, à travers la Banque mondiale. Ce financement devrait permettre de renforcer les efforts de la République du Congo en matière de gestion forestière et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers le mécanisme de Réduction des émissions issues de la déforestation et la dégradation forestière (REDD+). Ce financement soutiendra les efforts du Gouvernement visant à diversifier l’économie de la République du Congo à travers un appui aux populations locales pour des techniques agro-forestières durables, et le tourisme écologique par le développement des deux parcs nationaux de Ntokou Pikounda et de Nouabalé-Ndoki. Il appuiera enfin la lutte anti-braconnage du Gouvernement.



Compte tenu de la situation financière difficile que connaît actuellement la République du Congo, la Banque mondiale restructure ses financements apportés aux projets cofinancés avec l’Etat afin de différer le décaissement des fonds de contrepartie par le Gouvernement. Ainsi, la Banque mondiale procédera au décaissement préalable de ses propres ressources financières avant celles du Gouvernement. C’est le cas du Projet d’appui à la diversification de l’économie (PADE), de la Phase II du Projet de développement des services de santé (PDSS II) et du Projet de renforcement des capacités en statistiques (PSTAT). Enfin, ces restructurations de financement seront complétées par l’apport de ressources financières additionnelles pour accroitre la part de la Banque mondiale dans le financement des projets afin d’alléger la charge sur le Gouvernement.



Les accords de financement et de restructuration des projets ont été paraphés par Calixte Nganongo, Ministre des finances, du budget et du portefeuille public d’une part, et par Djibrilla Issa, Représentant résident de la Banque mondiale d’autre part, en présence de Ingrid Olga Ebouka Babakas, Ministre du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, en sa qualité de Gouverneur de la Banque mondiale en République du Congo.