Le Congo attendu au 6e forum culturel international de Saint Petersburg

A la sortie de cet entretien Valery Mikhaylov a laissé entendre qu’il a remis personnellement l’invitation à Dieudonné Moyongo à prendre part au 6e forum culturel international de Saint Petersburg en Russie qui se tiendra en novembre prochain.



« Les relations entre les deux pays sont importantes. Elles existent dans plusieurs sphères, économique, politique, humanitaire et culturelle. La Russie a la tradition d’octroyer les bourses d’études aux étudiants congolais. Pour cette année, plus de 100 étudiants vont étudier en Russie » a révélé Valery Mikhaylov.



Les deux personnalités ont aussi évoqué les questions sur les archives et de la bibliothèque, des échanges futurs dans le domaine artistique entre le Congo et la Russie, notamment les échanges des musiciens et d’autres projets.



Le diplomate russe a exprimé son intérêt pour la culture musicale du Congo, particulièrement les chansons et les danses traditionnelles et a ajouté que pour ce qui est de l’art plastique, les Russes étaient intéressés aux œuvres des artistes congolais, surtout celles de l’Ecole de peinture de Poto-Poto.