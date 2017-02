Le Congo-Brazzaville œuvre pour intégrer les ODD à tous les niveaux

L’atelier a été présidé par la ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas. A ses côtés se trouvait le coordonnateur du Système des Nations unies au Congo, Anthony Ohemeng-Boamah.



Adoptés en 2015 par les 193 Etats membres des Nations Unies, les nouveaux objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable ont été lancés au Congo le 12 décembre 2016 par le Premier ministre Clément Mouamba. Ils couvrent dix-sept (17) domaines et proposent un plan d’action intégré et équilibré pour la promotion du développement durable dans trois dimensions : la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale.



Les ODD visent précisément à éradiquer la pauvreté et la faim ; améliorer la santé et l’éducation ; bâtir des villes plus durables ; combattre les changements climatiques ; protéger les océans et les forêts d’ici 2030. Ils sont conçus pour parachever, d'ici à 2030, les efforts entamés en 2000 dans le cadre des OMD.



Lors de l’atelier du 24 février à Brazzaville, qui a connu la participation des représentants du corps diplomatique, de la société civile, du secteur privé, des Agences des Nations Unies et des fonctionnaires des ministères impliqués dans la préparation Plan national de développement (PND), Anthony Ohemeng-Boamah a présenté la feuille de route de mise en œuvre des ODD et de leur transposition dans les politiques de développement au Congo a été validée.



Celle-ci compte cinq axes prioritaires. Le premier porte sur la vulgarisation/communication/appropriation des ODD. Il s’agit de vulgariser les ODD auprès des parlementaires et élus locaux, des directeurs des études et de la planification des différents ministères sectoriels ; de la jeunesse. Le deuxième axe concerne la contextualisation des ODD dans le PND 2017-2021.



S’agissante de l’axe n°3, il porte sur l’intégration des ODD dans les politiques de développement, Il s’agit précisément de prendre en compte les ODD dans le document prospectif ’’Vision 2036’’ ; d’appuyer l’actualisation des stratégies existantes en prenant en compte les ODD ; d’appuyer l’élaboration des plans sectoriels en vue de l’intégration des ODD.



Le quatrième axe concerne le renforcement des capacités. Ici, il sied de renforcer les capacités des présidents des conseils départementaux, des directeurs des études et de la planification des différents ministères, des leaders des jeunes et des responsables des organisations de la société civile.



Enfin, l’axe n°4 porte sur le mécanisme de coordination et de suivi-évaluation. Les actions à mener consistent à mettre en place un dispositif de coordination et à déterminer un dispositif de suivi-évaluation.



Les ODD succèdent aux Objectifs du millénaire au développement (OMD). La République du Congo a consenti des efforts spécifiques dans la mise en œuvre des OMD. Elle a atteint plusieurs cibles OMD, notamment celles relatives à l’éducation primaire (OMD2), au genre (OMD3) et à la santé (OMD6), avec la mise en place de la gratuité à l’école ; la prise en charge des traitements antipaludiques en faveur des enfants et de la femme enceinte et de la césarienne ; des traitements antirétroviraux et de l’accès à l’eau potable pour tous.



Cependant, il y a encore des défis majeurs à relever concernant les cibles comme la baisse suffisante de la pauvreté et de la faim ; le renforcement de la qualité de l’éducation et du système d’assainissement. Avec les ODD, qui engagent à la fois les Etats, les populations, le secteur privé, la société civile, on peut espérer que ces défis seront relevés.