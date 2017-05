La coopération sino-congolaise renforcée par cinq accords signés à Brazzaville

Les documents ont été signés par Jean Claude Gakosso et Qian Keming, respectivement ministre congolais des Affaires étrangères et des Congolais de l’étranger, et vice ministre chinois du Commerce.



Il y a eu un accord de coopération économique et technique permettant l’octroi par la Chine d’un don de 100.000.000 de yuans au Congo ; un accord d’octroi par la Chine d’un chèque de 700.000 dollars ( 420 millions FCFA) pour la lutte contre la variole du singe qui sévit dans le département de la Likouala ; un accord concernant le passage de la télévision analogue au numérique ; un accord concernant la 3e phase de la couverture nationale en télécommunication ; et une Lettre à échanger concernant l’hôpital général de Loandjili à Pointe-Noire.



La partie congolaise a été représentée à cette rencontre par six ministres : Jean-Claude Gakosso ; Calixte Nganongo ; Jean Jacques Bouya ; Gilbert Mokoki ; Alain Akoualat Atipault ; et Jacqueline Lydia Mikolo.



L’aéronautique était aussi au centre des échanges. Et, la Chine s’est engagée à fournir des avions au Congo pour 2018. Une société de transport dont le format, le statut, la zone d’opération et les autres contours feront l’objet d’une étude approfondie par les experts, sera crée.