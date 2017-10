L’inclusion sociale des populations autochtones nécessite une éducation approfondie

Le Groupe de la Banque mondiale articulant, cette année, sa campagne sur l’élimination de la pauvreté autour des conclusions d’une étude consacrée à la mobilité intergénérationnelle intitulée ’’Fair Progress? Educational Mobility Around the World’’, les participants à cette table-ronde ont discuté sur la mobilité intergénérationnelle.



En clair, il a été question d’examiner les possibilités de réduire le fossé entre les riches et les pauvres ; de favoriser la mobilité entre les générations et permettre aux laissés-pour-compte de s’élever dans l’échelle économique et sociale.



Soulignant le rôle décisif de l’éducation dans la capacité des individus à sortir de la pauvreté, les participants à la table-ronde ont indiqué que l’élaboration des programmes spécifiques en aux populations autochtones favoriserait leur inclusion sociale.



Le coordonnateur du Réseau national des populations autochtones du Congo (RENAPAC), Jean Nganga, a souligné, avec insistance, que les communautés autochtones n’ont jamais été suffisamment associées à l’élaboration des projets qui les concernent. Ce qui explique l’échec dans la réalisation de ces projets, a-t-il martelé.



«Compte tenu de l’état de vulnérabilité des populations, nous voulons des programmes spécifiques de réduction de la pauvreté, en mettant l’accent sur la formation des mères et filles», a déclaré Jean Nganga.



Il a mis un accent sur l’éducation des populations autochtones. Ces populations n’ont pas de nourriture saine, pas d’accès à l’éducation : 99% d’élèves autochtones ne savent pas lire, la communauté compte moins de 15 étudiants admis à l’université. Bref, les facteurs à l’origine de la misère de ces populations sont nombreux : de l’exclusion géographique et politique dont elles souffrent et leur oppression historique à leur plus forte exposition aux risques, en passant par leur accès limité aux infrastructures et aux biens matériels.



M. Nganga a soutenu qu’aucun projet concernant les populations autochtones ne pourra bien se réaliser tant que ce peuple ne bénéficie pas d’une bonne éducation ou d’une bonne formation. Il a fondé son argument sur le projet Lisungi.



Ce projet vise à améliorer les filets sociaux au Congo à travers la mise en œuvre de la première phase d’un programme de transferts monétaires ciblant les segments les plus vulnérables de la population ; à lutter contre la pauvreté en octroyant des allocations à 5000 ménages pauvres et à 1000 personnes âgées.



Mais, il a été constaté sur le terrain que la mise en œuvre de ce projet s’est heurtée à des barrières sociales dans certaines localités. Certaines personnes ciblées ont refusé de réceptionner les allocations accordant, prétextant qu’il s’agirait d’une «aide empoisonnée, de l’argent sale». Ces comportements sont dus à la faiblesse de l’éducation.



Toutefois, le coordonnateur du projet Lisungi, Alfred Kiakouama, a annoncé que le projet prendra désormais en compte les bénéficiaires habituels (les Bantous) et les populations autochtones. «Nous avons décidé d’allouer des allocations complémentaires aux autochtones », a-t-il dit.



La table-ronde a connu également la participation de la CN-REDD+ qui œuvre pour la participation des autochtones dans la gestion forestière, représentée par Georges Claver Boundzanga ; du PDSS II, représenté par Bernice Nsitou ; du DGM, représenté par son directeur Guy Moussélé Disséké ; etc.