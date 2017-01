Exposition et Vernissage de l’artiste Francis Kodia à Brazzaville

Le vernissage de cette exposition perçu comme un salon sur le fleuve Congo réunira des amateurs et des professionnels de la photo ainsi que plusieurs acteurs culturels congolais et étrangers. Lieux d’expression artistique, cette exposition racontera en images la vie de tous les jours aux alentours du fleuve Congo.



La photographie comme art, la chaire des images, ne peut se départir des problématiques relatives à la vie sociale. Cette photographie met en évidence le rapport que nous entretenons avec le monde extérieur. Comme l'avait chanté la grande star de la Rumba Congolaise Papa Wemba : "le fleuve Congo n'est pas une frontière mais une Route".



«Mon approche est de laisser libre et simple la lecture de la vie sociale, économique et culturelle des habitants vivant de ce grand fleuve, deuxième du monde après l’Amazone. Le noir et blanc à côté des couleurs nous montre bel et bien ce regard double » Francis Kodia.



Francis Kodia, né le 15 mai 74, est un photographe autodidacte. Il intègre le collectif Génération Elili au mois de juin 2009 où il bénéficie d’une formation de la part du directeur technique, actuel coordinateur, Baudouin Mouanda.



Francis Kodia travaille depuis des années sur la thématique du fleuve Congo. En parallèle, il est contrôleur de bateaux entre Bangui et Brazzaville. Il a exposé au CCF de Brazzaville en 2009, dans le cadre du collectif. Il a participé en février 2011 à l’atelier interculturel Recherche & Photographie et a travaillé sur la ville libre d’Etatolo.