Denis Sassou N’Guesso congratule la Chine pour sa contribution développement du Congo

Par la même occasion, le Chef de l’Etat congolais a réaffirmé le ferme soutien de son pays aux positions légitimes de la Chine dans les affaires internationales concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale, notamment dans les questions concernant Taiwan et la mer de Chine méridionale.



Pour Denis Sassou N’Guesso, avec le Président Xi Jinping, la Chine continuera de faire des progrès sur la voie de son développement.



Le chef de la diplomatie chinoise, pour sa part, a soutenu que la Chine et le Congo-Brazzaville étaient des amis sincères et des partenaires fiables. Les deux pays approfondissent leur coopération bilatérale dans une compréhension mutuelle et un soutien réciproque.



Wang Yi a dit espère que cette confiance politique mutuelle contribuera à favoriser une coopération mutuellement bénéfique, que les atouts du Congo en matière de ressources naturelles engendreront des résultats économiques concrets, et que le partenariat de coopération stratégique bilatérale donnera toute sa mesure.