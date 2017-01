Crise libyenne : Denis Sassou N’Guesso propose quelques pistes de sortie

La deuxième réunion du Comité de Haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye, s’est tenue ce vendredi 27 janvier à Brazzaville. Elle a connu la participation des Chefs d'État comme le Tchadien Idriss Déby Itno, le Nigérien Mahamadou Issoufou et le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz.



Mais aussi du remier ministre libyen, Fayez-al-Sarraj ; du représentant des Nations unies en Libye, Martin Kobler ; du ministre algérien des Affaires maghrébines ; du représentant de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel.



La réunion de Brazzaville était d'une grande importance. Elle a démontré que l’Afrique avait une voix forte sur la crise libyenne. Le rapport de cette réunion sera présenté et rendu au prochain Sommet de l’UA par Denis Sassou N’Guesso.



Le président du Comité de Haut niveau de l’UA sur la Libye a indiqué que la présence des nombreuses personnalités à cette rencontre était «une réponse aux cris de détresse du peuple libyen» et qu’elle traduisait le grand intérêt l’on accorde «à la situation insoutenable que traverse la Libye depuis plusieurs années».



Denis Sassou N’Guesso a rappelé que la voix de l’Afrique était au départ négligée dans la résolution de la crise libyenne. Maintenant qu’elle compte, l’Afrique est appelée à plus de détermination pour aider la Libye à sortir de l’abîme, pour revivre et prospérer de nouveau comme une nation unie.



Ainsi, le Président congolais a proposé une feuille de route dont les principaux axes consistent à : initier les missions d’information et de mobilisation pour obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes libyennes à l’action du Comité de la Troïka ; engager des consultations avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux ; préparer et organiser la réunion de réconciliation nationale entre les Libyens.



«La solution à la crise libyenne dépend, avant tout, des Libyens eux-mêmes, nous ne le dirons jamais assez. Elle ne peut être que politique, nous le savons. En cela, le dialogue entre toutes les parties libyennes est primordial. En dépit des divergences, c’est le seul moyen d’avancer dans la transition», a déclaré M. Sassou N’Guesso. Il a souligné que l’accord politique signé le 17 décembre 2015 a ouvert une bonne perspective de sortie de crise.