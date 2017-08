Congo : les résultats du BEPC en hausse de 9,16%

Le président général du jury du BEPC de cette session, Massembo Balou, a indiqué qu’il y a eu un bond de 9,16%. Le département du Kouilou est arrivé en tête, suivi de très près par la Cuvette-Ouest et la Cuvette. La Bouenza a occupé la quatrième place, devant Brazzaville et les Plateaux.



Le département du Pool, malgré les troubles causés par les Ninjas, est arrivé en septième position, devant la Likouala, le Niari et la Lékoumou. Les départements de Pointe-Noire et de la Sangha sont classées respectivement avant-dernier et dernier.



Quelques établissements ont fait 100% de réussite. Parmi lesquels, le lycée d’excellence de Mbounda (département du Niari) ; les centres de Chine et de Luanda-Cabinda en Angola ; le CEG de Tsama dans le district d’Etoumbi (département la Cuvette-Ouest).



Monsieur Massembo Balou a confirmé : «Le premier département qui ne cesse de battre de l’aile c’est le Kouilou, suivi de très près par la Cuvette-Ouest et la Cuvette».



«Aux échoués, qu’ils ne se découragent pas. Ils ont fait un pas qui n’a pas réussi, mais ils doivent prendre un peu de recul. Le secret pour la réussite à un examen, c’est la lecture. Il faut lire ses leçons, il faut être assidu aux cours. Je leur demande de se mettre au travail. Et l’année prochaine, ils vont avoir leur examen», a-t-il lancé.



Le taux de participation au BEPC 2017 a été de 96,78%. Il y a eu 3668 candidats absents, dont 1000 pour Pointe-Noire.