Congo : les préparatifs de la 5ème édition de la coupe Yangonga lancés

La coupe Yangonga vise à contribuer à la promotion du sport au Congo en général et dans le département de la Cuvette-Ouest en particulier ; déceler les jeunes talents qui sommeillent dans la zone rurale, en vue de la redynamisation de la sélection départementale et, éventuellement, de leur inscription dans les grands clubs du pays.



La coupe vise également à favoriser l’épanouissement des jeunes des zones rurales dans les autres domaines ; contribuer à la promotion des valeurs civiques et morales, à la consolidation de la paix et à la culture de la citoyenneté ; favoriser l’échange perpétuel entre les populations des districts de la Cuvette-Ouest ; contribuer à l’harmonisation des politiques de développement dans la Cuvette-Ouest.



Elle a été organisée pour la première fois en 2005 à Tsama. La 2ème édition fut organisée en 2007 à Okoba (Lah). Mais, cette édition s’est achevée en queue de poisson à cause d’une bagarre orchestrée par des joueurs du village organisateur. L’édition fut annulée, puis réorganisée en 2008 à Opori. La 3ème édition se déroulée en 2014 à Tsama II. Enfin, la 4ème édition a eu lieu en 2016 à Engobé.



L’organisation de la coupe Yangonga a donné naissance au Club dénommée ’’Association Sportive Axe Tsama’’ (A.S.A.T), qui regroupe des joueurs et joueuses de l’axe routier Etoumbi-Tsama-Obala, avec la bretelle Béyi-Mbolo. Une joueuse de l’A.S.A.T dénommée Moro Emeline a été transférée à Abo-Sport, avant d’aller à Patronage Ste-Anne de Brazzaville.



Cependant, l’initiative n’avait jamais bénéficié d’un appui adéquat des autorités sportives tant nationales que départementales, malgré les sollicitations formulées chaque fois à leur endroit. On semble oublier au Congo que les zones rurales sont les gisements du football qui font le bonheur des grands clubs du pays.