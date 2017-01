Congo : les assises nationales de la presse prévues en avril 2017

«Nous envisageons la tenue des assises nationales de la presse, du 24 au 27 avril prochain. Le lancement de ses préparatifs ne saurait tarder», a-t-il déclaré.



Ces assises devraient engager un débat franc et libre, c’est-à-dire un échange d’idées sur les mesures et les démarches nécessaires pour réformer le secteur de la presse congolaise et le développer. Des questions de fond liées à la profession de journaliste au Congo devraient être posées et répondues.



Par exemple, des questions sur la liberté de communiquer ; la liberté d'accéder à l'information ; la liberté d'émettre son avis et ses opinions sur des questions diverses ; le strict respect des lois en vigueur ; l'éthique de la profession de journaliste ; etc.



Le président du CSLC a indiqué que l'attribution de la carte de presse sera effective cette année. L’institution qu’il dirige procédera à la révision du fichier des médias, ainsi qu’à la régulation des élections législatives, locales et sénatoriales.



Il y aura également des séminaires de formation avec des partenaires traditionnels ; la publication du bulletin d’information du Conseil ; la gestion de la publicité pour aider les médias à se développer ; l’accompagnement des médias à la mutation vers le numérique.



Philippe Mvouo a annoncé aussi la signature des conventions avec tous les opérateurs congolais, précisément ceux évoluant dans l’audiovisuel. Une campagne de sensibilisation des médias et des opérateurs et des opérateurs économiques sur la convergence des technologies et sur les nouveaux métiers de l’information et de la communication sera organisée.



Le président du CSLC a invité chacun à apporter sa contribution en termes d’investissement technique, administratif et surtout intellectuel.