Congo : le ministère des finances du budget et du portefeuille public lance son site web

Ce site internet vise l’interaction et une franche collaboration avec les autres structures, avec l’ambition de présenter et informer le public de toutes les activités du ministère. Le site est dénommé www.finances .gouv.cg, et a été conçu et réalisé par la société Kube Technologies.Ce portail www.finances.gouv.cg fait ressortir les armoiries de la République du Congo et la dénomination du ministère des finances, du budget et du portefeuille public, avec un menu composé de 5 onglets portant sur le ministre, les directions générales, et les organes sous tutelle.Il comporte une particularité au niveau de la langue. Le site est bilingue français et anglais. Il dispose d’un diaporama photos, le message de bienvenu du ministre des finances, du budget et du portefeuille public ainsi que des rubriques telles que : Documentation, comportant des textes comme les lois de finances et les décrets ; Webmail ; Contactez-nous dans la quelle l’internaute décrira son identité puis entrera en contact avec le ministère ; Accueil, Grands dossiers ; Médias où l’on peut retrouver des articles de presse, des dossiers de presse, des allocutions ; et des liens qui renvoient aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).M. Calixte Ganongo a précisé l’objectif dudit site, celui de repérage, pour qu’après lecture des informations par les journaux de la place le public se réfère au site pour plus d’information de façon plus détaillée. Il a annoncé qu’une équipe de suivi travaillera pour que ce site soit toujours à jour et informe en temps réel le public sur les activités de la structure en vue d’une franche collaboration, compte tenu du fait que les chiffres posent parfois problèmes et prêtent quelquefois à des interprétations fausses, et il a garanti que le travail se fera de façon à contrôler les flux et la base de données tout en tenant compte des mesures à prendre contre la désinformation, le piratage et tous ce qui va l’encontre de bon usage de l’outil Internet.«Tous les internautes qui visiteront et enrichiront ce site pour des émissions ou des ajouts d’informations, sont considérés comme des ambassadeurs et sont les bienvenus car tout ce qui est présenté sur ledit portail doit être considéré au-dessus de tout soupçon » a-t-il expliqué.