Congo : la BM propose quelques mesures dans les dépenses publiques

Djibrilla Issa et Yaye Seynabou Sakho ont parlé en termes de messages. Ils ont rappelé que les conditions économiques favorables ayant conduit à une plus grande marge budgétaire dans la période de 2008 à 2013 étaient expirées.



Par conséquent, l’Etat congolais devrait prendre des mesures audacieuses pour accroitre et diversifier les sources de revenus du pays. La marge de manœuvre financière a été utilisée pour investir dans les secteurs prioritaires comme la santé, l’éducation et les infrastructures, en vue d’améliorer les conditions de vie des populations.



Cependant, l’impact sur les populations n’a pas été visible. D’où, la nécessité d’une meilleure exécution budgétaire, selon M. Djibrilla Issa. Le gouvernement congolais devrait aussi améliorer le processus de sélection, accroître la planification et la coordination de ses investissements. La BM a noté que la section et la planification n’ont pas été optimales, des investissements non publics, l’efficacité maximale des investissements publics non atteinte à cause de la faible capacité d’absorption du secteur de la construction.



De même, le gouvernement congolais devrait améliorer l’allocation budgétaire et le taux d’exécution pour permettre au budget d’atteindre son plein potentiel sur l’agriculture dans le pays. De 2008 à 2013, les dépenses dans le secteur agricole ont été plus faibles que prévu, en raison de la faible dotation budgétaire et du faible taux d’exécution chronique au sein du ministère de tutelle.



Les allocations budgétaires devraient aussi être améliorées dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Il devrait également aborder les questions de coordination dans la programmation de la planification des investissements dans le secteur et mettre en œuvre des réformes sectorielles en matière de distribution d’énergie afin de réduire les pertes techniques et commerciales.