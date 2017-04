Congo : deux présumés trafiquants d’ivoire arrêtés à Makoua

Les deux présumés trafiquants ont été pris la main dans le sac pour détention, transit et tentative de commercialisation de trois pointes d’ivoire pesant au total 20 kg, représentant deux éléphants tués.L’ancien éco-garde, de nationalité congolaise, a été radié de ses fonctions en 2016 pour détention d’espèces protégées sévit dans les localités d’Etoumbi et Mbomo. Lui qui piste les éléphants pour les abattre, serait dans le trafic d'ivoire depuis 2006.Son complice est aussi Congolais. Porteur et démarcheur, il faciliterait l’écoulement des stocks régulièrement constitués auprès de clients potentiels. Plusieurs autres complices sont en cavales. Les deux hommes arrêtés vont répondre de leurs actes devant la justice et risquent des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme.Cette arrestation traduit l’engagement du Congo de protéger ses ressources naturelles conformément aux textes réglementant ce secteur. La volonté du Congo a été une fois de plus démontrée en 2015 lors de la Conférence Internationale sur l’exploitation illégale et le trafic illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d’Afrique tenue à Brazzaville. Conférence au cours de laquelle, le président congolais, Denis Sassou N’Guesso et son homologue tchadien, Idriss DébyItno, avaient assisté à la destruction par le feu à un stock frauduleux de cinq tonnes de pointes d’ivoire.Les arrestations des trafiquants des espèces animales protégées et les procès liés aux affaires de trafic d’ivoires, trafic d’armes et commerce illégal sont régulièrement observés dans plusieurs départements de la République du Congo. Les cas récents montrent les arrestations le 13 mars dernier à Brazzaville de deux présumés trafiquants d’ivoire et le 15 février 2017 de quatre présumés trafiquants de ce même produits à Ouesso dans la Sangha. Le verdict de cette affaire de Ouesso est attendu pour le 6 avril 2017 au Tribunal de Grande Instance de cette ville située au nord de la République du Congo.Vu l’ampleur de la pression qui pèse sur les éléphants, l’implication de tous pour dénoncer des trafiquants auprès des autorités compétentes et l’application rigoureuse de la loi congolaise en matière de crime faunique deviennent des actions très importantes pour la lutte contre le braconnage et le trafic des produits fauniques.L’éléphant fait partis des espèces intégralement protégées en République du Congo, comme le stipule l’article 27 de la loi Congolaise en matière de protection de ces espèces fauniques : « l’importation ; l’exportation ; la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ; ainsi que de leur trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciales de l’administration des eaux et forêts ; pour les besoins de la recherche scientifique».