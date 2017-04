Congo : Lancement du Centre de préformation de Football Atalanta BC

Ce tournois est organisé pour les joueurs née en 2000 et 2001, avec pour challenge détecter, encadrer et former les jeunes footballeurs ; préparer les meilleurs à intégrer les sélections Diables Rouges ; accompagner la progression des joueurs par des tournois ; créer les conditions de recrutements dans des grands clubs ; assurer la formation des formateurs (encadreurs congolais) et créer les conditions de professionnalisation du foot congolais.



Dix équipent prennent part à ce tournoi dont sept centres de formation de football dans la ville et trois de joueurs libres. On compte dans les équipes de joueurs libres cinq ressortissants de la Bouenza et cinq autres de la Cuvette.



La délégation d’Atalanta BC est constituée de Stefana Bonaccrorso, coordonnateur technique de l’académie de football de l’Atalanta ; Luca Silvano, coordonnateur adjoint et du coordonnateur technique des centres de préformation de football Fabrizio Eraldo Cesana.



Le décret n° 2005-652 du 09 décembre 2005, portant création et organisation du Centre National de Formation de Football de Brazzaville (CNFFB), mettait à la disposition du ministère en charge des sports un instrument devant servir à encadrer et former les jeunes footballeurs, des catégories U17 et U20, appelés à intégrer les différentes sélections des diables rouges football. Les ajustements successifs, par des arrêts ministériels, ont permis de consolider le projet en l’adaptant aux réalités du moment.



Le besoin d’émergence d’une nouvelle doctrine dans la préparation du jeune footballeur congolais, la volonté d’arrimer le football congolais à l’ère du temps, celle de mutualiser le génie instinctif individuel avec les connaissances technico-tactiques, impliquent que le CNFFB doit être dynamisé et, surtout accompagné dans le cadre d’un partenariat efficient, par l’émergence des centres de préformation qui prennent en compte des catégories plus jeunes avec des âges réels, stratifiées de 8 à 12 ans , de 13 à 15 ans, de 15 à 17 ans et de 17 à 20 ans.



Le centre (8-17 ans), au complexe sportif de Kintélé, est en partenariat avec l’Atlanta, centre de formation respecté en Italie, avec l’appui technique italien, mais sous tutelle du gouvernement. Le coordonnateur technique italien nommé par le Congo est assisté de 4 entraineurs adjoints, par catégories, 1 préparateur physique ; 1 kinésithérapeute ; 1 médecin et un staff managérial, tous congolais.

Le centre de formation du club de Bergame, Atalanta BC, a formé des générations de footballeurs, ce qui force le respect. Le 17 février 2017, une convention a été signée entre le club et le Congo, afin de lancer un centre de préformation pour les catégories de 8 à 17 ans. Ce centre démarre en mai 2017.



« L’objectif principal c’est le lancement de la préformation du Congo parce que l’intention c’est d’élargir la base du football congolais pour arriver à donner à l’équipe des 7 à 8 ans la possibilité de choix. Il y a beaucoup d’enthousiasme mais il savoir aussi que dans un projet de préformation on ne peut pas être pressé on doit être dans la durée » a expliqué Fabrizio Eraldo Cesana. Atalanta se dit très heureux du fait que le Congo est porté son choix sur lui pour la formation des jeunes, chose qu’il maitrise et pense que ce partenariat portera ses fruits. Il a laissé entendre que ce tournoi sera clore par un match de gala des enfants âgés de 7 à 10 ans.