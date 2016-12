Congo : Compte rendu du Conseil des Ministres du 16 décembre 2016

II/- Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public.



Projet de loi portant loi de règlement du budget de l’Etat, exercice 2015.



Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat, le Gouvernement est tenu de présenter un projet portant règlement définitif du budget de l’Etat, exercice 2015.



Prenant la parole en lieu et place du Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public en mission, Mme Ingrid Olga EBOUKA BABACKAS, Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale, a précisé que le budget 2015 rectifié avait été arrêté, en recettes et en dépenses, à la somme de 2749 milliards 566 millions de frs CFA, soit une diminution de 320 milliards 184 millions par rapport au budget initial.



Elle a d’autre part rappelé que, par le décret n°2015-945 du 9 octobre 2015, des crédits complémentaires de 100 milliards de frs CFA avaient été ouverts, portant le montant prévisionnel des recettes et des dépenses du budget à 2849 milliards 566 millions de frs CFA.



Aussi, l’exécution du budget de l’Etat exercice 2015 a donné les résultats suivants :



A/ - Des recettes : Le montant définitif des recettes du budget général est arrêté à la somme de 1966 milliards 268.801.040 frs CFA, soit un taux de recouvrement de 69%.



B/- Des dépenses : Leur montant définitif est fixé à 2077 milliards 922.335.289 frs CFA, soit un taux d’exécution de 69,23%



C/- Du résultat global d’exécution : L’exécution globale du budget général de l’Etat pour 2015 a dégagé un résultat déficitaire de 111 milliards 605.956.098 frs CFA.



Prenant la parole, Son Excellence, Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République, a exhorté le Gouvernement à tirer tous les enseignements de l’exécution de la loi de finances 2015. Il a particulièrement insisté sur la nécessité que des mesures soient prises afin d’améliorer le rendement de l’impôt et des taxes, et donc d’accroitre les recettes de l’Etat.



Après discussion, le projet de loi a été approuvé par le Conseil des Ministres. Il sera transmis au Parlement pour adoption.



III/- Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat.



Projet de loi déterminant les modalités de nomination aux hauts emplois et fonctions civiles et militaires.



Présentant le projet de loi, M. Aimé Ange Wilfrid BININGA, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, a indiqué qu’il a pour objet de préciser les modalités de répartition des compétences de nomination entre le Président de la République et le Premier Ministre. Disposant d’un domaine de compétence réservé en matière de défense et de diplomatie, le Chef de l’Etat, outre les emplois relevant de ces deux domaines, et en sa qualité de garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, nomme aux plus hauts emplois au sein de l’administration publique.



Le projet de loi précise que ces emplois sont pourvus par décret en Conseil des Ministres, ou par décrets simples du Président de la République ; il indique que le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires ne relevant pas de la compétence du Chef de l’Etat.



Enfin, le projet de loi dresse la liste des emplois pourvus par décret en Conseil des Ministres et par décret simple du Président de la République.



Après discussion, le projet de loi a été approuvé par le Conseil des Ministres. Il sera transmis au Parlement pour adoption.





IV/- Ministère des Mines et de la Géologie.



Prenant la parole en lieu et place du Ministre des Mines et de la Géologie en mission, M. Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA, Ministre des Hydrocarbures, a soumis à l’examen, et à l’approbation du Conseil des Ministres, trois (3) projets de décret portant deuxième renouvellement de permis de recherches minières dans le département de la Bouenza au profit de la société COREDEM.



Il s’agit des : Permis de recherches pour les polymétaux, dit « permis Mouyondzi » ; Permis de recherches pour les polymétaux, dit «permis Madingou » ; Permis de recherches pour les polymétaux, dit « permis Sonel-Louamba».



Après discussion, le Conseil des Ministres a approuvé les projets de décret portant deuxième renouvellement au profit de la société COREDEM des permis de recherches pour ces trois sites.



L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la République a alors levé la séance.



Commencée à10h00, la réunion du Conseil des Ministres a pris fin à 12h06.





Fait à Brazzaville, le 16 Décembre 2016







Thierry Lézin MOUNGALLA/-





Ministre de la Communication et des Médias

Porte-parole du Gouvernement.