Congo-Brazzaville : La Fondation génération à venir et la Faculté de Droit désormais liées par une convention.

La Fondation génération à venir et l’université Marien Ngouabi fédèrent leurs efforts dans l’objectif d’assurer la promotion de l’éducation gage de l’épanouissement de la jeunesse congolaise.



Pour se faire, un certain nombre d’engagements ont été progressivement pris à travers des partenariats avec différents établissements de cette Université à savoir la faculté des sciences de la Santé et la faculté des lettres et sciences humaines.

C’est dans ce cadre que la Fondation a initié et matérialisé de nombreux projets à la faculté des sciences de la Santé. Il s’agit, entre autre, de l’octroi des bourses à l’instar de l’appui à la spécialisation des médecins généralistes, des travaux de rénovation, de réhabilitation et équipement des amphithéâtres, des cybercafés, des dons et soutiens multiformes à l’endroit des étudiants en vue d’améliorer leurs conditions de travail.



De même, un projet de construction d’une médiathèque est en cours de réalisation à la faculté de lettres et des sciences humaines.

La traduction dans le fait du dit partenariat a débuté par la réalisation des travaux de rénovation et d’équipement des bureaux du Doyen de la faculté de Droit. La prochaine étape portera, après concertation avec le bureau des étudiants, sur l’installation des cadres convenus, propice à leur bien-être et à leur mieux être.



« Le partenariat ainsi signé doit ouvrir la voie à un mécanisme stratégique très large et dynamique pour des résultats simple et concrets en vue de l’avancement de notre Université », a signifié la représentante de la fondation.



La fondation génération à venir a été créée en 2009 avec pour domaines d’intervention prioritaires: l’éducation, la santé et l’emploi.



La faculté de droit est le plus ancien des établissements de l’Université Marien Ngouabi. De par sa taille, elle est parmi les plus grands Etablissement de l’Université. « C’est donc un établissement qui a beaucoup formé. Mais le travail ne doit pas s’arrêter, il nous faut aller loin. C’est ce que nous faisons, tout en espérons que le partenariat avec la Fondation génération à venir nous apporte un plus », a fait savoir, Godefroy Moyen, Doyen de la faculté de droit.



L’établissement intègre parfaitement les normes du système LMD avec trois départements : ceux de licence, de masters et de doctorat. La faculté compte environs quarante enseignants (40) parmi lesquels quatre sont de rang magistral. Elle dispose de neuf salles et trois amphithéâtres dont un en partage avec la faculté des sciences et techniques et abritent environ 9000 étudiants.