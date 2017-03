Congo : 90% des accouchements sont assistés par un personnel qualifié

Elle a fait cette déclaration, lors du lancement officiel de la charte de l’accouchement à Brazzaville, par le gouvernement en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et la population (Fnuap).



La mise en œuvre de cette charte va humaniser l’accouchement. Elle compte huit droits identifiés pour la sage-femme et huit autres pour les femmes qui accouchent. L’expérimentation de cette charte de l’accouchement va aider la sage-femme à améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement de la future maman.



L'élaboration de ladite charte a été motivée par les résultats d’une enquête qualitative réalisée dans neuf maternités à Brazzaville, de Pointe-Noire et à Bétou. 50% des accouchements du pays sont enregistrés dans ces villes.



La charte notifie également qu’il y a 436 décès maternels pour 100.000 naissances ; 21 décès néonataux pour 1.000 naissances ; environ 200 cas de fistule obstétricale sont attendus chaque année.



La ministre de la Santé et de la Population a souhaité que l a charte de l’accouchement soit traduite en langues nationales et qu'elle soit vulgarisée à tous les niveaux.