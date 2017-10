Communiqué final de la 8ème Réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région

Encourager le Gouvernement de la RDC, agissant avec l’appui des pays de la région et de la MONUSCO, à poursuivre vigoureusement la neutralisation des forces négatives, conformément aux engagements pris au titre de l’Accord-cadre et du Protocole de non-agression et de défense mutuelle de la CIRGL ;

Recommander le renforcement de la Brigade d’intervention de la MONUSCO en vue de l’adapter aux nouveaux défis liés à la lutte contre les forces négatives opérant dans l’est de la RDC, afin de maintenir la pression militaire et d’intensifier les opérations contre ces groupes armés, en particulier les ADF, les FDLR, Kamuina Nsapu et d’autres groupes armés et terroristes qui continuent de déstabiliser la RDC ;

Adresser un message fort et sans ambigüité à tous les combattants désarmés étrangers en RDC, y compris les FDLR et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan (M/APLS) dans l’opposition, qu’il n’y a d’autre solution que le retour dans leur pays d’origine ;

Achever le rapatriement sans conditions des combattants désarmés des FDLR qui se trouvent dans les camps de transit de Kanyabayonga, Kisangani et Walungu en RDC, ainsi que des ex-combattants de l’ex-M23 qui sont encore présents en Ouganda et au Rwanda, dès que possible et au plus tard le 20 octobre 2018 ;

Demander à cet effet que soit relancé le mécanisme de suivi, comprenant les Gouvernements de l’Ouganda, de la RDC et du Rwanda, la MONUSCO et les Garants de l’Accord-cadre, et proposer des modalités visant à accélérer le rapatriement des combattants désarmés et de leur famille ;

Veiller à ce que la situation des femmes et des enfants dans les camps de transit des FDLR situés dans l’est de la RDC soit traitée de toute urgence, notamment en encourageant le HCR, l’UNICEF et d’autres acteurs humanitaires à chercher des moyens d’accélérer leur rapatriement au Rwanda ;

Veiller également à ce que les auteurs présumés de crimes contre l’humanité fassent l’objet d’enquêtes et soient traduits en justice conformément aux dispositions de l’Accord-cadre, du Protocole de la CIRGL relatif à la coopération judiciaire et du droit international.

Les Chefs d’État et de Gouvernement des pays signataires de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région (l’« Accord-cadre») se sont réunis à l’occasion de la huitième Réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi le 19 octobre 2017 à Brazzaville (République du Congo). La réunion a été organisée par S. E. M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, avec le concours des institutions garantes, à savoir l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).Les participants, dont la liste est jointe en annexe au présent communiqué, ont examiné l’évolution de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région depuis leur dernière réunion, tenue à Luanda (Angola) le 26 octobre 2016, et ont convenu de ce qui suit : Neutralisation des forces négatives et rapatriement des combattants désarmés,Ont condamné la poursuite des activités des forces négatives dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), y compris l’attaque récemment menée par les Maï-Maï Yakutumba contre Uvira (Sud-Kivu), et déploré leurs effets négatifs sur la population civile et la stabilité de la région ;Ont réaffirmé leur ferme détermination à éradiquer totalement ces forces négatives de la région; se sont félicités de ce que les Forces armées de la RDC (FARDC) et la Force de la MONUSCO continuent de coopérer contre les Forces démocratiques alliées (ADF), les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et d’autres groupes armés, et les ont prié d’accélérer leur action à cet égard.Ont prié les Garants de l’Accord-cadre de poursuivre leurs engagements avec les parties prenantes afin de créer les conditions propices à la reprise des consultations conjointes entre la République démocratique du Congo et la direction de l’ex-M23 concernant la mise en œuvre des Déclarations de Nairobi et le rapatriement des éléments de l’ex-M23 qui se trouvent encore en Ouganda et au Rwanda.Ont pris note de la visite effectuée par le Comité d’appui technique de l’Accord-cadre dans l’est de la RDC du 7 au 10 septembre 2017 et, conformément aux recommandations du Comité, ont décidé de ce qui suit :Ont noté que malgré les retards pris dans la mise en œuvre de l’accord politique du 31 décembre 2016, ce dernier reste un cadre viable pour mettre fin à la crise politique en République démocratique du Congo; ont souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures de confiance pour instaurer les conditions propices au bon déroulement du processus électoral.Ont salué les progrès notables accomplis dans la mise à jour de la liste électorale (42 millions d’électeurs inscrits à ce jour sur les 45 millions prévus) et souligné la nécessité de publier rapidement un calendrier électoral consensuel et le budget correspondant, tel que prévu 3 dans l’accord du 31 décembre 2016 ; ont encouragé le Gouvernement à veiller à ce que les lois électorales requises soient adoptées.Se sont félicités de la décision de la SADC de nommer un Envoyé spécial chargé d’appuyer le processus électoral en RDC et des conclusions de la réunion de haut niveau sur la RDC qui s’est tenue en marge de l’Assemblée générale le 19 septembre 2017 à New York, lesquelles prévoient une approche concertée entre l’ONU, l’Union africaine, l’Union européenne, l’Organisation internationale de la Francophonie et la SADC, y compris par la création d’une équipe d’experts coordonnée chargée d’aider la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à préparer les élections.Ont condamné les actes de violence commis contre les agents de l’État, les forces de l’ordre et les civils ainsi que les violations des droits de l’homme dans les Kasaïs; ont pris note des efforts déployés par le Gouvernement pour enquêter sur les violations des droits de l’homme ayant été signalées et poursuivre les auteurs présumés, avec le concours de l’équipe d’experts internationaux des Nations Unies sur les Kasaïs.Se sont félicités de l’évolution positive de la situation sécuritaire dans les Kasaï et ont salué les résultats de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement dans le Grand-Kasaï, tenue le 19 septembre 2017.Ont noté que le dialogue interburundais dirigé par la Communauté des États d’Afrique de l’Est progresse lentement et ont encouragé tous les participants à poursuivre et conclure les consultations en cours en vue de tenir un dialogue inclusif.Ont souligné la nécessité de prendre des mesures effectives concernant la protection des droits de l’homme et prié toutes les parties prenantes de coopérer à cet égard.. Ont renouvelé l’appui des pays de la région aux efforts déployés par S. E. M. Benjamin W. Mkapa, ancien Président de la République-Unie de Tanzanie, facilitateur du dialogue interburundais au nom de la Communauté d’Afrique de l’Est, sous la direction de S. E. M. Yoweri Museveni, Président de l’Ouganda, agissant en sa qualité de médiateur.Ont souligné l’importance de l’appui régional et international cohérent et coordonné apporté au dialogue sur le Burundi mené par la Communauté d’Afrique de l’Est et salué la nomination de M. Michel Kafando au poste d’Envoyé spécial de l’ONU le 5 mai 2017.Ont condamné les violations répétées du cessez-le-feu par toutes les parties et se sont dits vivement préoccupés par les attaques qui continuent d’être commises par divers groupes armés au Soudan du Sud, donnant lieu à des déplacements, pertes de vies et souffrances de la population civile sans précédent.Ont salué la tenue, le 12 juin 2017, du trente et unième Sommet extraordinaire de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui a été consacré à la situation au Soudan du Sud, et se sont dits favorables à l’organisation d’un forum de revitalisation de haut niveau visant à restaurer un cessez-le-feu permanent négocié et à faire respecter intégralement l’Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud ;Sont résolus à parler « d’une seule voix », comme le souligne le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine publié à l’occasion de sa réunion ministérielle tenue le 20 septembre 2017. 17.Se sont félicités des progrès réalisés dans l’organisation du dialogue national au Soudan du Sud et ont invité toutes les parties à s’engager à trouver une solution politique, soulignant que le conflit ne saurait être réglé par la voie militaire.Ont remercié le Président de l’Ouganda, S. E. M. Yoweri Museveni, d’avoir accueilli des réunions entre différentes factions du MPLS en vue de les réunifier et encouragé les différentes factions à participer au processus de bonne foi afin de créer un environnement propice à la pleine mise en œuvre de l’Accord de paix.