CAN 2017 : le Gabon prêt à accueillir les délégations

Ils ont édifié les diplomates sur les dispositions prises pour faciliter l’arrivée et le séjour des délégations. Notamment des conditions de transports, d’hébergement et de sécurité.



Le gouvernement gabonais et le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique (COCAN) ont présenté des garanties concernant toutes les préoccupations soulevées par les diplomates. Ils les ont assurés que toutes les conditions étaient réunies pour la sécurité des participants, qu’il s’agisse des joueurs, des spectateurs, des encadreurs, etc.



Le haut commissaire du COCAN a expliqué que quelques travaux restent à faire dans certains stades. Toutefois, les aires de jeux et les parties destinées à la presse, aux vestiaires sont déjà prêtes pour accueillir la compétition.



Christian Kerrangal a indiqué que les enjeux reposent sur la facilitation de la cohésion sociale. Car, la CAN offre l’opportunité d’unir les Africains pour une cause et pour célébrer l’Afrique dans toute sa diversité : il s’agit aussi de renforcer le lien entre les cultures et les nations.



Pour Pacôme Moubelet, cette édition constitue pour le gouvernement gabonais l’occasion de «consolider en terre gabonaise, les liens de fraternité et d’amitié qui unissent les peuples du continent africain et ceux venus d’ailleurs».