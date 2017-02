Brazzaville : le Parquet ordonne l’ouverture d’une enquête sur la mort subite de Marcel Ntsourou

Fort de ce qui précède, j’ai ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête et de procéder immédiatement à l’audition de monsieur Franck Mbani, neveu et codétenu de Marcel Ntsourou, pour élucider les circonstances de la survenue inopinée du malaise de celui-ci. Le parquet de Brazzaville tiendra informée l’opinion nationale de l’évolution de cette enquête».



Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville a ajouté que les parents de Marcel Ntsourou qui lui avaient apporté de la nourriture la veille devraient être aussi auditionnés. «Marcel Ntsourou et Franck Mbani dormaient ensemble et mangeaient ensemble la nourriture que leurs parents leur apportaient», a-t-il ajouté.



En rappel, Marcel Ntsourou avait été condamné en septembre 2014 aux travaux forcés à vie, après avoir été arrêté le 16 décembre 2013 au terme de violents affrontements entre ses miliciens et l’armée à Brazzaville. Il avait été reconnu coupable de «rébellion, détention illégale d’armes de guerre et de munitions, assassinat, coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs» par a cour criminelle