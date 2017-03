Zao fête ses 35 ans de carrière à Pointe-Noire

Zao, né Casimir Zoba le 24 mars 1953 à Goma Tsé-Tsé (République du Congo), est un artiste congolais auteur-compositeur, musicien et chanteur (en français et lingala), dont l'œuvre se caractérise par des textes engagés abordant souvent des sujets tabous dans la société congolaise sur un ton humoristique.



Zao est formé à la musique dans les chorales religieuses et les ballets traditionnels. Il chante dans une chorale chrétienne entre 1973 et 1975, avant de devenir percussionniste dans l'ensemble Les Anges, l'un des plus fameux groupes congolais de l'époque. En 1978, il entre à l'École normale des instituteurs.



Zao chante seul depuis le début des années 1980, dans un style humoristique, des chansons sur des sujets sensibles, voire tabous, comme la sorcellerie avec Sorcier ensorcelé, la mort avec Corbillard, l'antimilitarisme avec Ancien Combattant, son premier succès, ou encore le sida, les femmes, la bureaucratie, la corruption.



Il est auteur des titres tels que : Ancien combattant avec CD trois titres, avec remix, et participation de Lokua Kanza, Barclay ; Soulard ; Moustique ; Zao, Barclay Corbillard, Black Music ; Renaissance ; L'aiguille, Lusafrica.



En matière de distinction il remporte en 1982 le prix Découverte de Radio France internationale et en 1983 le Prix de la meilleure chanson au Festival des musiques d'Afrique centrale pour Corbillard.