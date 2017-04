ZAO : déjà 35 ans de carrière musicale internationale

Apres la ville océane le 1er avril dernier, l’honneur revient à Brazzaville de fêter avec ZAO ses 35 ans de vie musicale et artistique. L’artiste ZAO, auteur du tube des années 80 « ancien combattant » se produit à l’IFC. Il débute sa carrière dans les années 70 en tant que percussionniste dans le groupe Les Anges, mais c’est dans les années 80 qu’il prend son envol et débute sa carrière solo.



Il ne tarde pas à être repéré puisqu’en 982, Zao reçoit le prix Découverte de Radio France Internationale, en particulier grâce au titre « Sorcier ensorcelé ». Le style ZAO est jeté ; un humour satirique pour aborder dans ses chansons des thèmes parfois très sensibles en Afrique.



De son vrai nom Casimir Zoba, allias ZAO est né le 24 mars 1953 à Goma Tsé-Tsé (République du Congo), est un artiste congolais auteur-compositeur, musicien et chanteur (en français et lingala), dont l'œuvre se caractérise par des textes engagés abordant souvent des sujets tabous dans la société congolaise sur un ton humoristique.