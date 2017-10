Une table-ronde sur l’inclusion sociale des populations autochtones à Brazzaville

La table-ronde porte sur l’«inclusion sociale des populations autochtones ». Une vidéoconférence sera projetée. Celle-ci abordera le thème global de la mobilité, avec une attention particulière accordée à un aspect fondamental de l’inclusion sociale : comment réduire le fossé entre les riches et les pauvres, favoriser la mobilité entre les générations et permettre aux laissés-pour-compte de s’élever dans l’échelle économique et sociale ?



Le Groupe de la Banque mondiale articule, cette année, sa campagne sur l’élimination de la pauvreté autour des conclusions d’une nouvelle étude consacrée à la mobilité intergénérationnelle et intitulée ’’Fair Progress? Educational Mobility Around the World’’.



Au cœur de ce travail, la question du « déterminisme » économique : un individu évoluera-t-il toute sa vie dans le même environnement économique (pauvre ou riche) que celui de sa naissance ? En s’appuyant sur plus de 50 ans de données, il s’agissait de voir si les enfants s’en sortent mieux que leurs parents et ce, dans différentes régions du monde.



La question intéresse depuis longtemps les pays développés. Désormais, l’on dispose également d’éléments probants sur la plupart des pays en développement. On suppose que l’éducation continuera probablement de jouer un rôle décisif dans la capacité des individus à s’extraire de la pauvreté, même si elle n’est pas le seul facteur qui détermine le statut économique de la prochaine génération.



Car, en se renforçant mutuellement, la pauvreté et le faible niveau d’instruction des parents dans les pays pauvres entretiennent les profondes inégalités et compromettent un peu plus les possibilités de sortir de la pauvreté.



La Journée sera aussi l’occasion de lancer un nouveau concours sur les « héros de l’inclusion sociale » dans le cadre de la campagne #AFRICACAN. Le but étant de promouvoir des initiatives originales et efficaces engagées par des hommes et des femmes (extra) ordinaires partout dans le monde pour faire avancer l’inclusion sociale.