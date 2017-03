Une épidémie de la variole de singe ou Monkeypox déclarée dans la Likouala

Cette épidémie touche actuellement les districts d’Impfondo, de Bétou, d’Enyélé et de Dongou dans ce département. Selon le gouvernement, une vingtaine de cas ont déjà été décelés et 3 décès enregistrés. «Il ne s’agit pas de la variole humaine qui, elle a déjà été éradiquée à travers le monde, mais il s’agit de la variole du singe qui a déjà sévit dans le même département en 2003 », a indiqué la ministre de la Santé et de la population dans sa déclaration.



La variole de singe ou Monkeypox se transmet d’un animal malade vers un homme et de l’homme malade à l’homme sain. Elle se manifeste par des boutons remplis d’un liquide sur tout le corps y compris le cuir chevelu. Le traitement est symptomatique. A ce jour, il n’y a aucun vaccin contre cette maladie, précise le gouvernement.



Un plan de riposte a été mis en place pour prendre en charge gratuitement et en toute sécurité les personnes atteintes de Monkeypox. Il a été aussi décidé du renforcement de la surveillance épidémiologique humaine et animale. Une interdiction formelle de toucher aux singes a été lancée ainsi que les autres animaux domestiques et sauvages.



Le gouvernement a recommandé le renforcement de l’hygiène collective et individuelle par la désinfection des lieux suspects, tels que les domiciles des malades, des formations sanitaires, des écoles et des lieux publics fréquentés par les malades, le transport sécurisé des malades et des échantillons.



D’après le gouvernement, des équipes sanitaires sont sur les lieux pour éviter la propagation de la maladie.



La variole du singe, ou orthopoxvirose simienne, ou monkeypox est une zoonose due à un virus (famille poxviridiae) du même genre orthopoxviridae que celui de la variole humaine. Les cas humains de "monkeypox" présentent des manifestations semblables à celles de la variole, une maladie éradiquée de la surface de la planète depuis 1980, mais de gravité moindre, et d'épidémiologie différente (contact direct avec l'animal en zone rurale, faible transmission inter-humaine).