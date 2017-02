Une campagne de dotation en faveur des malades du cancer lancée à Brazzaville

Selon le chef de service de cancérologie au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU), le Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon, «cette campagne de dotation envers les 4/5 des malades congolais atteints du cancer et qui sont démunis est organisée par le service de cancérologie du CHU en partenariat avec toutes les associations de lutte contre cette maladie en vue de réduire les inégalités d’accès au traitement et à la faisabilité des bilans de ces malades».



Il a fait savoir que d’après le registre des cancers de Brazzaville, 600 nouveaux cas de cancer sont enregistrés par an et 250 cas à Pointe-Noire.



«Mais leur prise en charge est inégale parce que ces patients sont dépourvus de moyens financiers et l’Etat congolais, de son côté, est aussi limité», a-t-il déploré, avant de préciser que les fonds collectés au cours de cette campagne permettront la prise en charge gratuite des malades du cancer admis dans les hôpitaux de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, d’Ouesso, etc.



Au Congo, les cancers les plus fréquents sont ceux du sein et du col de l’utérus chez la femme (57,5%) ; et ceux de la prostate et du foie chez l’homme (42%.) Chez les enfants, on dénombre quelque 23 cas de cancer.