Total E&P Congo tient à délivrer le projet Moho Nord dans les délais prévus

Le projet Moho Nord a déjà franchi des étapes majeures en 2016, avec l’intensification de la campagne de forage des réservoirs Miocènes ; l’installation de la Plate forme de forage soutenue par les tendons (TLP) ; le lancement de la campagne de forage du réservoir Albien ; l’arrivée du FPU Likouf et sa campagne d’ancrage.



Total E&P Congo se mobilise pour que «la mise en production du FPU Likouf prévue pour fin mars 2017 soit une réussite totale», a indiqué Pierre Jessua. L’enjeu est de taille pour Total E&P Congo et la République du Congo, avec en ligne de mire une production attendue d’environ 100.000 baril par jour d’ici fin 2017.



L’autre défi à relever consiste à assurer la sécurité et la protection des collaborateurs, de l’environnement et des installations de la société. En 2016, Total E&P Congo a enregistré le plus bas taux d’accidents. La société veut consolider ce résultat en 2017, avec des objectifs plus ambitieux : «zéro fatalité et zéro accident majeur».



Selon M. Jessua, l’industrie pétrolière doit se transformer dans un contexte marqué par la diminution du prix du baril. Car depuis mi 2015, le prix du baril n’a pas franchi le cap de 60 dollars. Ainsi, 2017 continuera à être pour Total E&P Congo une année de discipline budgétaire.



Le programme de réduction des coûts en cours, ayant affiché son efficacité l’année dernière, va se poursuivre. Car, cette discipline a permis à la filiale, entre autres, de réaliser de nombreuses actions sociales en 2016 en dépit de la crise.



Total E&P Congo tient à poursuivre sur la même lancée en 2017. Il s’agit plus particulièrement des initiatives en matière d’éducation, d’accès aux soins et services de santé, de soutien à l’émergence des PME-PMI performantes et compétitives et à la diversification de l’économie congolaise.



Le Directeur général de Total E&P Congo a saisi l’occasion pour remercier les plus hautes autorités congolaises pour l’adoption de nouveaux termes fiscaux sur N’Kossa. Ces textes vont ouvrir de nouvelles perspectives pour ce champ pétrolier qui a totalisé 20 ans, le 17 novembre dernier.



Il a également salué la promulgation du nouveau code des hydrocarbures par le Chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso. Pierre Jessua s’est aussi réjoui du bon climat de collaboration qui a prévalu entre Total E&P Congo et ses partenaires en 2016, notamment la SNPC, Eni Congo et Chevron notamment. Il a émis l’espoir de voir ce climat perdurer pour le succès de leurs entreprises respectives.



En outre, Pierre Jessua a remercié Alexandre Honoré Paka et Fidèle Dimou, respectivement préfets de Pointe-Noire et du Kouilou, pour leur collaboration fructueuse avec Total E&P Congo.



Les deux préfets, ainsi que le président du Conseil départemental du Kouilou, Alexandre Mabiala ; le président du Conseil municipal de Pointe-Noire, Roland Bouiti-Viaudo ; et le Consul Général de France, Jean Luc Delvert, ont pris part à la cérémonie de présentation du bilan de l’année 2016.