Total E&P Congo fait un don des bureaux à l’APNI

C’était en présence du Directeur Général adjoint de Total E&P Congo, Alain-Brice Boumpoutou ; du président de l’APNI et de la CCIAM, Sylvestre Didier Mavouenzéla ; et du président du Club des Entreprises de Pointe-Noire, Jean Pierre Mboumba.



C’est un bâtiment neuf construit et équipé de mobiliers. Le geste de Total E&P Congo résulte d’un partenariat signé en 2003 avec l’APNI. «Total E&P Congo entend ainsi contribuer au renforcement du rôle que joue l’association en tant que plate-forme de coordination, d’échanges et d’initiatives indispensables pour le développement des PME-PMI locales», a déclaré Alain-Brice Boumpoutou.



Ce don fait à l’APNI vient s’ajouter à la série d’actions que Total E&P Congo a déjà réalisées en faveur des populations congolaises, parmi lesquelles : la mise en place de cinq Centres de gestion agréés (CGA) ayant assuré le suivi comptable et financier de plus de 500 entreprises ; l’aide à la formalisation de 200 entreprises ; le soutien de 18 entreprises par le Fonds d’Investissement et le Fonds de Garantie au financement, pour près de 306 millions de francs CFA ; la participation de 500 personnes en moyenne par an à la conférence-débat intitulé ’’Mardi de l’entreprise’’, soit 5150 personnes entre 2006 et 2016.



Au regard de ces résultats encourageants, Total E&P Congo a félicité l’APNI. « A ce sujet, nous nous réjouissons du fait que l’APNI réussit désormais à mobiliser d’autres sources de financement de ses activités et qu’elle dispose d’une expertise reconnue dans l’accomplissement de ses différentes missions», a dit M. Boumpoutou.



Total E&P Congo participe activement au développement des PME locales en guise de sa contribution au processus de diversification de l’économie nationale. En 2016, elle s’est engagée, en partenariat avec le gouvernement congolais, les organisations internationales et le secteur privé, dans des actions clés pour le développement du tissu économique et la diversification de l’économie nationale.



Il s’agit notamment de la mise en place d’un dispositif de facilité financière en faveur des PME locales en partenariat avec la banque Crédit du Congo et la Société financière internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale ; la remise des cartes géologiques au ministère des Mines et de la Géologie pour accompagner le développement du secteur minier et le processus de diversification de l’économie nationale ; et l’organisation d’une Journée porte-ouverte sur le contenu local afin de promouvoir les compétences et le savoir-faire des entreprises locales.