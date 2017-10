RDC : les forces négatives seront neutralisées

Dans le communiqué final de cette réunion, lue par le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, jean Claude Gakosso, les Chefs d’Etat et de gouvernement membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) se disent préoccupés par la situation de la RDC.



Les Etats ont décidé d’«encourager le gouvernement de la RDC, agissant avec l'appui des pays de la région et de la MONUSCO, à poursuivre vigoureusement la neutralisation des forces négatives et d'intensifier les opérations contre ces groupes armés en particulier les ADF, les FDLR et autres Kamunia Nsapu, tous des groupes armés qui terrorisent et continuent de déstabiliser la RDC».



Le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, a reconnu que ces forces négatives constituent une menace grave à la sécurité des populations et à la stabilité de la région des Grands Lacs.



Par ailleurs, les Chefs d’Etat et de gouvernement membres de la CIRGL ont invité le Président Denis Sassou N’Guesso, en sa qualité de Président de la CIRGL, à se rendre au Kenya avant le 26 octobre prochain, date de l’élection présidentielle dans ce pays.