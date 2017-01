RDC : l’appel à la patience de Sassou N’Guesso aux évêques semble avoir été entendu

Le 18 janvier dernier, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) ont fait savoir qu’ils ne voudraient pas poursuivre leur mission de médiation politique au-delà du 21 janvier 2017. Un jour plus tard, au cours de leur rencontre avec Denis Sassou N’Guesso, ce dernier a usé de son expérience pour les appeler à plus de patience et au calme.



Denis Sassou N’Guesso a tenu à s’enquérir de l’évolution des négociations que les membres de la CENCO mènent. Pour lui, les négociations directes qui se tiennent en RDC doivent trouver des solutions aux questions qui divisent les signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre 2016.



«Le Président Denis Sassou N’Guesso a comparé le travail des évêques comme celui d’un barreur qui est en train d’accoster. Il doit faire toutes les manoeuvres pour bien accoster. Il nous a invités au calme et à la patience», a expliqué le secrétaire général intérimaire de la CENCO, l’Abbé Donatien Nshole, à la presse de la RDC.



Le Président Sassou N’Guesso a qualifié cette médiation de «dernier rempart et la CENCO d’une digue qui ne doit pas céder», a ajouté l’Abbé Donation Nshole. Avant d’indiquer que les politiciens étaient en train de travailler en commission et que la CENCO espérait qu’ils devraient proposer un travail avancé.



La CENCO comptait boucler sa mission ce 21 janvier. Les participants aux travaux de «l’arrangement particulier» étaient appelés à trouver à accorder les violons. Ils sont divisés sur plusieurs questions entre la répartition des responsabilités gouvernementales, du processus électoral, de la composition et de la répartition des postes au sein du Conseil national du suivi de l’accord. ​



L’appel de Denis Sassou N’Guesso semble avoir été entendu. Il y a bien des raisons d’espérer que les contradictions et joutes politiques entre la majorité présidentielle, l’opposition radicale et la société civile seront dissipées. Denis Sassou N’Guesso affiche son optimisme.



Les discussions entre la majorité et l’opposition ont repris vendredi. Si es différentes parties ne s’étaient pas jusque-là tombés d'accord sur «l'arrangement particulier», on espère que cette fois-ci un compromis devrait être trouvé pour permettre l’application par toutes les forces de l'accord du 31 décembre 2016.



Au terme de l’accord signé le 31 décembre 2016, Joseph Kabila devait conduire une transition jusqu’aux élections. Durant cette transition, il n’était nullement autorisé à modifier la Constitution et à se présenter pour un troisième mandat.