Quand Liz Tiayâla illumine la salle André Gide de l’IFC à Brazzaville

De son vrai nom Liz Babindamana, née d’un père chanteur-pianiste-bassiste-arrangeur et d’une mère chanteuse. Encadrée par son père, Liz, à l’âge de 6 ans se met à la guitare. Elle s’initie ensuite au Jazz, puis au Folklore. Liz Babindamana, a un diplôme de licence en musique,elle a collaboré avec des artistes professionnels tels Zao, Jacob Desvarieux, Roga Roga, Singuila, Meiway, Princess Lover



« Tiayâla » signifie tout simplement «une personne futée», cet album compte 12 titres où se mêle la rumba, le kilombo, le wala ; le tradi-moderne et divers autres mélodies et rythmes aux couleurs locales, africaines et occidentales.



Sur les 12 titres, 7 ont agrémentés la soirée qui s’est ouverte avec le titre « Kumu na Pea », chant qui parle des festivités entourant la naissance des jumeaux ; suivi de « Mweme » qui traite de la paresse, source de misère sur terre ; la chaine s’est allongée par « AH Ngue » elle parle de Mbemba, un fils déconcertant pour les parents ; « Nkelo » fait des éloges de la source et dénonce le changement climatique ; « Sola » parle des choix à prendre et de la difficulté du choix ; « Mu Ntimani » hommage aux artistes qui ont lâché prise par manque de soutient ; « To Diaka » parle du souhait d’un migrant au bord de la mer méditerranée ; « Boual Na Beto » elle parle de la Bouenza un département magnifique et s’est terminée par « Yeyeye » qui est un chant d’au revoir.



L’association Congo cœur de culture, est à but non lucratif qui a pour but promouvoir la culture sous multiples formes. Son engagement a permis l’aboutissement de cet opus et la présentation de la chanteuse au prix RFI-découvertes 2015 qui lui a value d’être selectionnée parmi les 15 finalistes. Liz se démarque au prix RFI-découvertes par le biais des titres « Ah Nge » et « Kumu na Peya » tirés de l’album « Tiayâla »