Publication du cadre de planification en faveur des populations autochtones du PADAC, en préparation

Le projet se mettra en place à travers trois composantes. La Composante 1 (Appui direct aux producteurs agricoles et aux MPME agroindustrielles) a pour objectif d'augmenter la productivité et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle le long des chaînes de valeur ; et de renforcer la valorisation des produits agricoles. Les appuis fournis dans le cadre de cette composante se feront à travers des subventions à coûts partagés pour un accompagnement dans la production et la commercialisation. Cette composante aura deux sous-composantes (intensification de la production végétale et animale et développement des activités agro-industrielles).



La Composante 2 (Amélioration des infrastructures publiques et du climat des affaires pour l'agriculture commerciale) a pour objectif de favoriser le développement de l'agriculture commerciale en levant les contraintes en termes d'infrastructures et de climat des affaires. Cette composante aura deux sous-composantes (infrastructures publiques pour le développement de l'agriculture commerciale et gouvernance et cadre juridique pour l'agriculture commerciale).



La composante 3 (renforcement des capacités institutionnelles pour le soutien à l'agriculture commerciale) a pour objectif de renforcer les capacités des services publics et non publics impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet et de permettre un meilleur encadrement et un appui ciblé au développement de l'agriculture commerciale par les services de l'État et d'autres services d'appui (Privés, OSC). En même temps, elle garantit la bonne exécution du projet. Elle a deux sous-composantes (renforcement des capacités des services techniques d'appui publics, privés et OSC, gestion coordination et suivi-évaluation du projet).



Le Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture Commerciale (PADAC) complète les résultats positifs probants enregistrés lors de la mise en œuvre du Projet de Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes rurales (PDARP). En effet, le PDARP a atteint ses objectifs de développement, de lutte contre la pauvreté et de production, dépassant les 20% d’augmentation des rendements visés à travers les services d’appui-conseil et la facilitation de l’adoption des technologies agricoles améliorées.



Près de 20.000 petits producteurs (environ 50% de femmes et 1% de Populations Autochtones) organisés essentiellement en groupements ont bénéficié d’un millier de microprojets, grâce à un mécanisme à coûts partagés (manioc, arachide, banane, maïs, produits maraîchers, aquaculture, aviculture et élevage de petits ruminants et transformateurs). Ces résultats sont consolidés par la réhabilitation de plus de 1300 kilomètres de pistes rurales (par le PDARP) qui ont désenclavé environ 250 villages où habitent près de 300 000 personnes, de 41 infrastructures de marchés.



C’est dans le but de consolider ces acquis du PDARP que le Gouvernement congolais, avec l’appui de la Banque Mondiale, a initié le Projet d’Appui à l’Agriculture Commerciale (PADAC) qui prend en compte l’ensemble de la chaîne de valeurs et favorise le passage à l’échelle en appuyant la modernisation de l’agriculture familiale vers une agriculture commerciale pour assurer la pérennisation des activités.



Dans le cadre de la préparation du PADAC, le Gouvernement de la République du Congo doit élaborer un Cadre de Planification des en Faveur des Populations Autochtones (CPPA). Le projet élaborera un Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA) dès que les investissements et les sites seront connus. Ce document devra être rendu public aussi bien en République du Congo que sur le site d’information de la Banque mondiale avant l’évaluation du projet.



L’objectif principal du CPPA est de s'assurer que le PADAC : (i) obtient un large soutien de la part des populations autochtones à l’issue d’un processus préalable de consultation libre et informé (ii) respecte pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations autochtones et (iii) offre aux Populations Autochtones des avantages socio-économiques, culturellement adaptés.