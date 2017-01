Press Mayindou et Gaylord Kass se produiront en soirées Jazz à l'IFC de Brazzaville

Press Mayindou est un artiste à la voix douce et émouvante, un soliste guitariste qui revisite pour le plus grand plaisir les morceaux des grands noms de la musique.



Cet auteur compositeur interprète fera vibrer au son du jazz classique et de la musique congolaise et dévoilera, pour la première fois à l’IFC, ses créations personnelles.



Les amoureux de bonne musique sont invités à célébrer ce guitariste chanteur aux multiples talents dont celui de faire passer une excellente soirée Jazz à la cafet’.



Pour Gaylord Kass, le rythme habite cette jeune chanteuse qui, de sa voix séductrice et colorée, fait voyager tour à tour le public dans les univers jazz classiques et Gospel.



La soirée jazz au son d’une voix suave et originale sera garantie.