Ouverture de l’audience sur l’affaire des prévenus Ngoméné, Kinzélé et Gniorouba à Djambala

Ces trois hommes ont arrêtés avec des peaux de panthère, des queux d’éléphants, un crâne de gorille, une main d’un bébé gorille et des plumes des perroquets gris du Gabon. Toutes des espèces totalement protégées par les textes et lois de la République du Congo.



Leur arrestation a été l’œuvre des éléments de la gendarmerie nationale, avec le concours des agents de la Direction départementale du ministère de l’Economie Forestière, Ceci, grâce aux informations et appui du Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune Sauvage (PALF).



Les trois prévenus, tous de nationalité congolaise, ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Djambala le 24 mai dernier avec pour motif «détention et tentative de commercialisation illégale des trophées d'espèces animales sauvages intégralement et partiellement protégées».



Au cours de cette audience, ces présumés braconniers ont reconnu, devant la barre, les faits qui leur sont reprochés avant de solliciter auprès des juges une liberté provisoire, que le Tribunal a jugé sans fondement au regard des actes graves posés par ces derniers.



L’affaire a été renvoyée à la prochaine audience, prévue le 28 juin 2017, pour constitution de partie civile, plaidoirie et réquisition du ministère public. L’on dénombre dans ce grand réseau, un praticien jouant le rôle d’intermédiaire entre les acheteurs et les deux autres qui seraient des braconniers fournissant ces produits.



Bertrand Ngoméné, Nazert Kinzélé et Marien Gniorouba détruiraient les populations animales sauvages déjà menacées d’extinction, sans penser à l’avenir de tout le pays. Ils risquent des peines pouvant atteindre cinq (5) ans de prison ferme ainsi que des amendes allant jusqu’à 5 millions de FCFA chacun, conformément aux textes réglementant ce secteur.



En rappel, l’article 27 de la loi 37/2008, du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées stipule : «l’importation ; l’exportation ; la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ; ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l’administration des Eaux-et-Forêts ; pour les besoins de la recherche scientifique».