Onze présumés malfaiteurs présentés à la presse à Pointe-Noire

Il s’agit de : Ibara Gerold, Ndinga Aynove, Akoli Vladmir Albon, Tati Ted, Iloki Riki, Ndomba Beni, Ngatsé Koumou Yann, MBondzo Igor le grand, Mavoungou Ndzoussi, alias Tampo, Koundissa Attendu Udriche, Malonga Ange Junior.



Lors de cette interpellation, plusieurs objets volés ont été saisis à ces derniers, notamment poste téléviseur, billets de banque, téléphones, bijoux, gants de boxe, paires de chaussures, sacs à mains, arrache-clous et autres.



Selon les services départementaux de police, ces malfrats sont tous de nationalité congolaise, vivant à Pointe-Noire. Certains d'entre eux étaient longtemps recherchés par les services de police du Kouilou et de Pointe-Noire. Ces derniers opèrent fréquemment à Pointe-Noire et à Dolisie (Niari). Ils ont été appréhendés pendant un contrôle de police à l’un des postes de contrôle situés sur la route nationale numéro 1, alors qu’ils étaient à bord d’un taxi en provenance de Dolisie, dans le département du Niari.



Pour les colonels de police Serge Pépin Itoua Poto et Edmond Landry Miakatsindila, respectivement directeur départemental de la police au Kouilou et à Pointe-Noire et commissaire central de police de la ville de Pointe-Noire, il s’agit d’un groupe des bandits qui constituent une association des malfaiteurs, responsables et auteurs de plusieurs actes criminels, vols à mains armées et pillage à Pointe-Noire et Dolisie.



POur arrêter net ces comportements blâmables et assurer au quotidien la quiétude des populations au Kouilou et à Pointe-Noire, les responsables de police de ces départements entendent doubler plus d’ardeur au travail et de rigueur conformément aux récentes orientations du président de la République prononcées lors du discours de fin d’année 2016.



Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, ces derniers ont reconnu chacun leurs actes et ont indiqué unanimement qu’ils ont pour chef d’équipe Mavoungou Ndzoussi, aliasTampo, considéré comme le cerveau penseur de ce groupe. Rappelons que c’est grâce aux nouvelles techniques et stratégies opérationnelles mises en place par les autorités policières de ces départements depuis quelque temps que la police arrive à arrêter le développement du banditisme au Kouilou et à Pointe-Noire.