Mode : Alina Sow présente sa ligne « Le jardin de l’humanité »

Ce défilé s’est déroulé sous la houlette du diplomate allemand en exercice au Congo, Klaus Peter Schick, en présence de nombreuse personnalité de la place ; le tissu africain, le raphia ; les coupes japonaises et européennes ont mis en valeur les vêtements présentés lors dudit défilé.



Alina Sow est une marque audacieuse de vêtements prêt à porter pour hommes et femmes avec lignes simples et structurés et des accents mélangés. Fondé par un Berlino-Congolais Jean Cédric Sow (Lauréat du prix du jury du célèbre Esmod Berlin en 2014) et le Germano-tchèque Alina Nowak (Diplômé en 2014 d’Esmod Berlin).



Cette jeune marque conjugue habilement la tradition et la modernité grâce à un style unique à travers une combinaison d’influences européennes (Paris et Berlin), asiatique (Tokyo) et africaine (Brazzaville) ; les inspirations des expériences passées et présentes sur ces trois continents.



Jean Cédric Sow a laissé entendre que Alina Sow est le fruit du partenariat entre deux jeunes qui voient le monde de la même façon et pense prendre les codes de la manière dont les congolais s’habillent en empruntant un peu du coté asiatique et européen afin d’ouvrir le Congo vers le futur et des différentes nations par le biais du vêtement.



Pour lui, l’habillement est un perçu comme un langage et cette vocation date de son enfance de puis l’école des camarades de classe lui ont fait remarquer qu’il avait du talent, « Le jardin de l’humanité » cette ligne de vêtement est inspiré de l’histoire d’amour de ses grands-parents qui lui passionne tellement.



« Depuis que je suis petit j’ai aimé les mangas dans ces dessins animés la personne en elle-même avait une symbiose parfaite avec les vêtements qu’elle porte c’est-à-dire que l’humain et le vêtement font un ; c’est la forme la plus pure de l’expression et ça m’a fasciné. Donc j’ai commencé à développer ça sur moi en voyant comment montrer ma personnalité au monde sans jamais ouvrir ma bouche c’est comme ça que je me suis mis sur cette voie de la mode » explique-t-il.



Après ses études à Esmod à Berlin où il a participé à une grande émission pour la chaine de télévision « Arté » où il a gagné un prix qui lui a valu beaucoup d’attention et lui a permis de faire un stage au Japon.