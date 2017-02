MTN Congo : plus de 57 milliards FCFA investis dans l'innovation et les services

Les investissements de MTN Congo sur les cinq dernières années s’élèvent à plus de 110 milliards de francs CFA, dont 57 milliards sur les deux dernières années, a fait savoir Cheikh Thiandoume. Ces investissements ont été faits pour satisfaire les exigences des abonnés, en termes d’innovation et pour l’amélioration des services.



«Nous sommes fiers aujourd’hui de savoir que le Congo, à l’instar d’autres, dispose de la 4G. Et nous sommes fiers de porter cette innovation», a-t-il dit le directeur.



Ces changements se résument par la volonté de réduire la fracture numérique entre l’Europe et l’Afrique ; de capitaliser le temps ; d'améliorer l’ensemble des services lancés par la catcher ; de favoriser l’envoi des informations entre clients le plus rapidement possible ; de développer les services de télévision avec la possibilité de donner une connectivité internet, la possibilité à un abonné de savoir si la Sim qu’il a peut supporter la catcher.



L’idée du jour a été de partager ces nouvelles marques mises sur le marché, la prospective et les prospectives du numérique au Congo. A cet effet, Cheikh Thiandoume est d’abord revenu sur les raisons de ces changements, notamment au plan financier en investissant la somme de 5 millliards de FCA pour la modernisation et l’extension de son réseau de distribution et le lancement de nouveaux services.



L’évolution majeure de cette année,a expliqué Cheikh Thiandoume, c’est le changement de la nouvelle carte Sim 4G TURBO au Congo. Pour bénéficier de cette technologie, les abonnés devront avoir un minimum d’équipements à savoir changer leur Sim 3G en Sim 4G dans les agences MTN ; un téléphone compatible (Androïd, Smartphone) et le configurer puis souscrire à un forfait 4G.



A cet effet, l’abonné devra s’assurer qu’il se trouve dans une zone couverte puisque toutes les zones ne le sont pas. Cette couverture se fera progressivement dans d’autres villes à l’instar de Dolisie et Oyo. Les volumes offerts vont jusqu’à 300 GB, avec des tarifs allant de 125 à 120.000 francs CFA.



La 4G LTE se différencie de la 3G par les caractéristiques qui lui confère : plus de confort grâce à la bonne qualité de la connexion à Internet (débit et rapidité) ; plus d’aisance avec le téléchargement rapide des films et des séries en HD ou du streaming (Netflix, youtube…) ; plus de divertissement dans les jeux en ligne.



Au-delà de celle-ci, MTN Congo procèdera bientôt au lancement d’une promotion, en vue de baisser les prix des modems. « Nous restons abordables sur le marché. Du fait de cette évolution technologique nos prix n’ont pas changé », a ajouté M. Thiandoume.



Le lancement de MTN mobile money, une des innovations phares spécialisées dans le transfert d’argent et le paiement des factures, améliorent la vie des abonnés, en leur donnant la possibilité d’accéder à toutes les technologies. Enfin, pour accompagner tous ces produits, MTN a déployé de nombreux points de contacts.