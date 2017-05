MTN Congo : la compagnie forcée de mettre en place un comité de suivi de plaintes des consommateurs

En vue de remédier aux désagréments que cause la société MTN Congo Yves Castanou a recommandé la mise en place d’un comité de suivi de plaintes des consommateurs et des engagements pris par les opérateurs.



Les responsables de MTN Congo ont répondu présent à cet appel pour s’enquérir des plaintes et des désagréments que subissent leurs abonnés. Les usagers accusent la société (MTN) du lancement trop précoce sa technologie 4G ; de l’accès difficile au centre (123) ; des appels blancs ; du manque de fiabilité des forfaits Internet ; du paiement de coût des sms en plusieurs fois ; du changement de tarification sans avis du client ; de réception de sms abusifs ; de la mauvaise qualité de connexion Internet ; des pertes de crédit et des tarifications élevées des appels téléphoniques, et bien d’autres préjudices.



Toutes ces peines que subissent les congolais à cause de l’opérateur MTN Congo s'accompagnent de plusieurs problèmes de pertes d'emplois ; de mésententes en famille ; d’abandon de projet ; en un mot de bien des conséquences économiques et sociales.



Par ailleurs, le secrétaire exécutif de l’observatoire congolais des droits des consommateurs, M. Mermans Babounga a indiqué que cette plateforme est une initiative qu'il faudrait pérenniser et encourager pour permettre de régler les préoccupations des consommateurs. Cette rencontre est une grande opportunité pour les consommateurs, ce cadre qui sera mis en place va donner de la valeur aux consommateurs qui ont toujours été frustrés et quelques fois délaissés.



Satisfait de cette rencontre, les responsables de la téléphonie mobile MTN ont rassuré les consommateurs de corriger les imperfections et de pallier aux manquements des agents par le renforcement des capacités. Ils ont par ailleurs informé les participants du renforcement du service de call center pour recevoir plus de flux rentrants.