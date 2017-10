MTN Congo édifie les journalistes sur l’importance socioéconomique du Mobile Money

La particularité du Y’ello Press 2017 a résidé sur le fait qu’il ait porté essentiellement sur la solution Mobile Money. L’échange interactif qui a duré près de quatre heures, a permis à la trentaine de journalistes invités (de Brazzaville & Pointe-Noire) de cerner les contours du fonctionnement de ce service innovant et surtout son importance socio-économique pour les Congolais, à l’ère du numérique aujourd’hui



Le «Mobile money ? »



D’emblée, après la projection d’un micro trottoir sur la connaissance que les Congolais, particulièrement les hommes et les femmes des médias, ont de ce produit de MTN Congo, M. ATTOUNGBRE a défini simplement le ’’Mobile money’’ comme étant un «porte-monnaie électronique qui permet de faire des transferts d’argent et des paiements avoir à se déplacer, avec son téléphone ».



En se basant sur les données de l’Association des Opérateurs de Téléphonie Mobile en sigle GSMA, M. ATTOUNGBRE a relevé que ces dernières décennies, des transformations majeures ont bouleversé le monde, dans notre manière de vivre, entre autres l’avènement du téléphone mobile, l’Internet, l’Internet mobile, les réseaux sociaux, le Smartphone. Le mobile money a été identifié comme l’un de ces instruments majeurs qui conduisent à un bouleversement dans la manière de faire les choses, de vivre en général. Au début des années 2000, certains analystes ont commencé à s’intéresser au Mobile Money qui était encore à un stade embryonnaire, mais porteur de développement ; et les télécommunications, porteuses de croissance.



Son Histoire



La pratique de la monnaie électronique tire son origine des Philippines, dans les années 2000. C’est seulement lorsque le MPESA a été lancé en 2007 au Kenya que la monnaie électronique a pris son envol en Afrique. Vu la forte croissance du nombre des abonnés et la manière dont les gens l’utilisaient, beaucoup de personnes ont commencé à s’intéresser à ce service.



En 2008, MPESA comptait déjà un million d’abonnés actifs par mois. Et en 2011, il y avait à peine trois services de mobile money dans le monde qui avaient plus d’un million d’utilisateurs actifs. En l’espace de six ans, de 2011 à 2016, on parle de 35 services Mobile money dans le monde qui ont plus d’un million d’utilisateurs actifs. Et MTN y a beaucoup contribué dans les pays où il est implanté, tel qu’en Ouganda, Ghana, Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, etc.

30.000 transactions Mobile Money par minute



En terme d’utilisateurs du mobile money aujourd’hui dans le monde, on dénombre plus de 556 millions de comptes enregistrés et en terme de comptes actifs, c'est-à-dire des clients qui font au moins une transaction en 90 jours, on compte plus de 14 millions de comptes actifs. Chaque minute, il y a plus de 30.000 transactions de mobile money qui se font dans le monde. Par jour, ce sont 42 millions de transactions qui se font.



En termes de volume de transactions, on parle de plus de 22 milliards de dollars sur le mobile money en 2016, alors que ce chiffre était à 1 milliard de dollars en 2006. De cinq pays au départ, on est passé aujourd’hui à 92 pays. C’est un phénomène global qui touche la majeure partie du monde et pour lequel les pays en voie de développement sont plus en avance. 60% de pays à faibles et moyens revenus ont du mobile money.



L’Afrique profite bien du mobile money. Elle compte plus de 50% des déploiements du mobile money dans le monde. 140 déploiements au total en Afrique au sud du Sahara ; 58% d’utilisateurs actifs, plus de 100 millions d’utilisateurs actifs. L’Afrique dispose de plus de 51% de comptes mobile money dans le monde ; 1,6 million de points agrées sont en Afrique, soit 40% du total mondial. L’Asie du sud est également en train de créer beaucoup de points.



Tout ceci a un impact important sur l’économie, les personnes à faibles et moyens revenus qui, en général, n’ont pas accès aux services financiers de base. Au fur et à mesure que ces millions de personnes se connectent au mobile money, de nouveaux usages qui n’existaient pas commencent à voir le jour, de par la contribution des entrepreneurs qui se connectent au système.



Le Mobile money connaît un grand succès en Afrique. Par exemple, 6,5% du produit intérieur brut (PIB) du Kenya passe par MPESA ; plus de 10 milliards F CFA de transactions sont faites via mobile money en Côte d’Ivoire ; plus d’un million d’utilisateurs actifs pour MTN Cameroun.



Du point de vue du développement économique et humain, il a été démontré que le mobile money contribue à atteindre 11 des 17 points des objectifs du développement durable, décrétés par l’ONU. En particulier, si l’on prend le problème de la pauvreté qui est le premier objectif, au Kenya par exemple, 2% de la population est sortie de la pauvreté, du fait de l’impact du MPESA.



Au niveau économique, le mobile money permet d’accélérer les transactions. En 2016, on a constaté que 45% des déploiements sont connectés aux banques et cela entraîne un fort taux de transactions. En fait, les transactions d’un compte bancaire à un compte mobile money ont cru de 120% entre 2015 et 2016.



Il y a aussi d’autres avantages. S’agissant de l’emploi, les points actifs (les petits entrepreneurs) embauchent une ou deux personnes. En outre, le Mobile Money contribue aussi à la lutte contre la corruption, car toutes les transactions sont facilement traçables.



Mobile money au Congo



L’opération a été lancée en 2012. Et en 2016, elle totalisait déjà un million de comptes et plus de sept services lancés. En 2017, il y a plus de 1,400 million de comptes mobile money ouverts ; plus de 1800 points mobile money agrées à travers le pays. La couverture se poursuit.



Il y existe plusieurs services, depuis le transfert d’argent, l’achat de crédits, le «Bulk salary» (une solution de paiement de salaire par Mobile Money) les PME/PMI qui ont une forte intensité de main d’œuvre. Le Bulk salary pour les entreprises permet de payer en un instant jusqu’à 10.000 travailleurs disséminés à travers le Congo, juste en un clic, à partir d’un ordinateur.