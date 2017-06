MTN CONGO lance l'édition 2017 de son programme ’’21 Days of # Yello care’’

Le choix de cet établissement a été dicté par la volonté de MTN Congo d’aider les enfants à mieux apprendre, à apprendre dans les meilleures conditions. « Nous avons regroupé autour de nous certains partenaires pour qu’ensemble nous réalisions cet ambitieux projet en 21 jours », a indiqué le directeur général de MTN Congo, Djibril Ouattara.



Rassurant les autorités, les enseignants, les élèves et la population de Bacongo pour la réalisation de ce programme, le directeur général de MTN a affirmé que « nous devons pouvoir y arriver et nous sommes convaincu qu’avec l’appui de tous nos partenaires et surtout avec l’abnégation de 300 agents de MTN Congo, nous allons tous les jours avoir une équipe ici, travailler d’arrache-pied avec les parents d’élèves pour que d’ici trois semaines notre projet qui est aussi notre rêve commun avec les élèves de cette école, soit réalisé ».



Pour la société MTN, les communautés sont tellement importantes que la seule fourniture de produits et services ne suffit pas ; elle voudrait être tous les jours au centre de leur vie quotidienne afin de contribuer à rendre encore plus lumineuse la vie des congolais, car telle est leur mission.



Pour sa part, le directeur du CEG Commune de Bacongo, Auguste Bawouna manifestant la joie de tout le personnel œuvrant dans cet établissement ainsi que des élèves et de toute la population présente en ces lieux, a fait savoir que son collège « va porter un habit nouveau et neuf et c’est à ce moment, certainement, que cet établissement sera appelé une école moderne ». Il a remercié la société MTN qui va changer l’image de cet établissement ainsi que le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation pour avoir donné son accord afin que ce programme soit exécuté.



De son côté, l’Administrateur-maire de Bacongo, Mme Simone Loubienga a remercié les parents d’élèves et toutes les personnes morales et physiques qui vont se mobiliser en grand nombre pour que ce délai de 21 jours soit tenu. Madame l’Administrateur-maire a pris l’engagement de faire un don d’une tonne de ciment, de mettre à la disposition du programme, les travailleurs de l’arrondissement qui vont y travailler tous les jours pour pouvoir participer et donner de leur temps. En sa qualité de peintre, Mme Loubienga va s’investir personnellement pour peindre les salles de classe du CEG commune. « Je tenais à demander à la police que les matériaux qui vont être stockés ici ne soient pas vandalisés parce que le don de MTN restera pérenne à Bacongo », a-t- elle dit.



C’est donc cette dernière qui a procédé à la pose de la première pierre au CEG Commune de Bacongo, plus connu sous la dénomination du CEG de Mbama. Crée le 1er octobre 1976, ce collège qui est situé dans la zone sud de Brazzaville, non loin de la Case de Gaulle, au bord du fleuve Congo, compte à ce jour, 800 élèves pour quatre (4) salles de classe fonctionnelles, et 15 enseignants.



Enfin, en dix ans du programme « 21 jours au service des communautés », la société MTN Congo a réalisé entre autres actions, le planting d’arbres, l’installation d’un forage d’eau et la rénovation d’un terrain de football à l’institut des jeunes sourds de Brazzaville, des activités de curage des caniveaux, la réalisation des passages cloutés devant certains carrefours, des actions de salubrité et de sensibilisations, la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide, etc…



Aussi, MTN Congo invite-t-elle tous les congolais désireux de participer à ce programme de se joindre à eux.



