Les pays du BRICS s’ouvrent à la coopération avec les nations tiers

La politique vise à élargir la plate-forme de coopération Sud-Sud, afin de permettre un développement conjoint pour les marchés émergents et les pays en développement. Pour ce faire, une réunion des dirigeants du BRICS est prévue du 3 au 5 septembre 2017 à Xiamen, dans la province chinoise du Fujian.



Déjà, lors de la réunion de Goa en 2016, le Président chinois, Xi Jinping, avait proposé, pour la première fois, le concept d’une «communauté d’action», soulignant que les pays du BRICS sont non seulement étroitement liés par des intérêts communs, mais aussi font partie d’une communauté qui est en pleine progression.



Il avait réitéré la détermination de la Chine à promouvoir activement un plus grand développement des pays du BRIC, et à jouer un rôle plus important dans les affaires internationales.



La réunion de Goa avait défini l’orientation et les priorités de coopération entre les cinq pays pour 2017, clarifiant la «feuille de route» et consolidant ainsi les phases de préparation pour la réunion de Xiamen cette année.



Des efforts sont notamment souhaités au niveau de quatre aspects : le renforcement des partenariats pour une gouvernance mondiale améliorée ; l’approfondissement de la collaboration pragmatique pour des avantages mutuels ; l’intensification des échanges culturels au profit des peuples ; et l’affermissement des mécanismes pour avoir une meilleure plate-forme de soutien.



Avec la Nouvelle banque de développement des BRICS et différentes dispositions d’urgence, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud vont continuer à développer le potentiel de coopération.



Avec une entraide sur les projets économiquement et socialement profitables et pragmatiques, tout en facilitant et libérant le commerce et les investissements, et aussi trouver des intérêts communs dans les domaines tels que l’e-commerce, le marché financier, et l’innovation.