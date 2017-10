Les ministres de la CEEAC et la CEA plaident pour le financement urgent du Fonds bleu

La réunion de Brazzaville avait pour objectif, entre autres, d’adopter la position commune des Etats de l’Afrique centrale. Cette position qui sera présentée à Bonn (Allemagne) lors de la COP23, qui se tiendra du 6 au 17 novembre prochain, a été perçue adoptée par tous les pays participants, ainsi que les organismes internationaux.



La secrétaire générale adjointe de la CEEAC, Chantal Mfoula, a exprimé l’engament de l’organisation sous régionale d’accompagner l’accélération de l’opérationnalisation du Fonds bleu pour le Bassin du Congo et de soutenir ses Etats membres dans le processus de diversification de leurs économies ; mais aussi sa disponibilité par rapport aux résultats de la rencontre.



Chantal Mfoula a expliqué que les assises de Brazzaville devraient permettre de structurer et valoriser le Fonds bleu pour en faire un outil pour l’amélioration des conditions de vie des populations.



Le secrétaire général de développement du Royaume du Maroc a souligné qu’à travers le C4 Maroc, il a été développé une note de cadrage avec une vision stratégique pour le Bassin du Congo.



La Banque mondiale, quant à elle, a rappelé qu’elle est aussi active au niveau national que régional. «Nous accompagnons notamment de puis plusieurs année la COMIFAC dans la promotion de la REED+ », a précisé Benoit Bosquet, le directeur du département environnement de la Banque Mondiale.



Il a ajouté que l’institution s’emploie à développer un projet d’appui à la commission internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS). Elle envisage également de lancer une réflexion stratégique sur des approches économiques à la crise de braconnage à laquelle fait face la Sous-Région et a exhorté les pays d’Afrique centrale à saisir l’opportunité que leur offre la nature pour développer des activités génératrices de revenus à partir de l’exploitation à bon escient des potentialités naturelles.



De son côté, la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), à travers son vice-président, a précisé que son institution est préoccupée pour la défense globale de l’environnement et la promotion de l’économie verte. Il a précisé que la BDEAC a inscrit dans son plan d’actions 2017-2018, le financement des activités liées à l’économie verte dans la sous-région d’Afrique centrale.