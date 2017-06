Les maraîchères de Kombé dotées de semences et d'outils aratoires

Elle leur a offert un don composé est essentiellement des semences et d’outils aratoires, tels que des pelles des râteaux, des houes, de machettes, des arrosoirs, des pioches, ainsi que des moustiquaires imprégnées pour éviter le paludisme. Ce geste noble a pour objectif de fair face à certains problèmes que connaissent les populations de Kombé et de rehausser les activités économiques de cette zone.

« Nul ne sait que le groupement des maraichères de Kombé est confronté à plusieurs difficultés dans le déroulement de ses activités quotidiennes. Parmi ces difficultés, on peut citer le manque notoire de semences et d’outils aratoires. C’est pour cela que la Synergie des Femmes Vaillantes du Congo, avec l’appui financier du distingué Shela Tchimbambelela, a pensé vous faire un geste dans ce sens », a précisé Stella Bokatola, secrétaire générale de la Synergie des Femmes Vaillantes du Congo.

Pour elle, ce matériel permettra aux bénéficiaires d’atteindre une récolte suffisante et de nourrir non seulement leurs familles, mais aussi d’approvisionner la ville de Brazzaville en général et la localité de Kombé en particulier.

Cette activité, selon la Synergie des femmes Vaillantes du Congo, marque le début d’une coopération franche, qui ne souffrira d’aucune entorse. Elle a salué l’initiative de la donatrice, qui ne cesse de multiplier des efforts pour contribuer au développement du secteur privé, l’encourageant de ce fait à la promotion de l’éthique et de la morale pour la dignité de la femme congolaise, l’esprit entrepreneurial pour une meilleure prise en charge de celle-ci.

Shela Tchimbambelela a laissé entendre que c’est une promesse qui se réalise à l’endroit des mamans de Kombé et pense que ces femmes à travers son apport pourront aider les jeunes désoeuvrés en les initiant au maraîchage pendant cette période de vacances. C’est dans ce sens que des terrains leur ont été offerts pour cultiver la terre.