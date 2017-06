Les Communautés de Mbama se joignent à MTN Congo pour œuvrer au profit de l’éducation durant les 21 Days of Y’ello Care 2017

Dans le cadre de son programme annuel « 21 Days of #YelloCare », le Groupe MTN organise durant le mois de juin, trois (3) semaines d’activités de volontariat de son personnel en faveur des communautés. Depuis 2012, la thématique retenue est «Investir dans l’Education pour Tous », car l’éducation reste la base indéniable du développement de toute jeunesse; ce, au sein des 22 pays où est implanté MTN. Dans chaque pays, un projet pilote est identifié et mis en œuvre.



Les MTNers décidés d’offrir aux enfants de la commune de Bacongo de meilleures conditions d’apprentissage



A titre de rappel, à l’occasion de la 11e édition 21 Days of #YelloCare, les employés de la société leader de la téléphonie mobile au Congo ont décidé de construire un bâtiment de 3 salles de classe et de réhabiliter deux autres bâtiments afin d’offrir aux élèves du CEG de MBAMA, encore appelé CEG Commune de Bacongo, de meilleures conditions d’apprentissage et d’éducation. Soit un total de neuf (9) salles de classe, bâties et rénovées, en sus de la rénovation des bureaux administratifs et d’une salle (2 en 1) qui abritera une (1) School Connectivity qui est une salle multimédia et une (1) Bibliothèque afin de permettre aux élèves dudit collège d’accroitre les capacités intellectuelles cognitives d’apprentissage, à travers le mixage de la virtualité et du physique.



Un véritable challenge social, communautaire, physique, intellectuel et organisationnel que les MTNers se sont obligés à l’endroit des communautés de Mbama dans le quartier de Bacongo.



Le sens d’une initiative communautaire et de volontariat de la part de MTN Congo



Le concept de Responsabilité Sociétale reste encore une simple vue de l’esprit au sein des communautés congolaises, alors qu’il devrait être un véritable levier de développement, de prise en charge et de support à l’endroit de l’Etat. Le programme annuel 21 Days of #YelloCare, de MTN Congo, se veut être un exemple ou un modèle qu’il est possible, à travers le volontariat des communautés, de réaliser des actions sociétales dans les domaines communautaires de base comme la Santé, l’Education, l’Environnement…



Pour preuve, la réalisation du projet identifié par MTN Congo dans le cadre des « 21 Days of #YelloCare » de cette année, a eu le concours d’institutions, de personnalités et des sociétés qui se sont joints aux MTNers.



Les institutions suivantes ont la reconnaissance des MTNers, pour leur implication et leur accompagnement. Il s’agit particulièrement de la Mairie de Bacongo, de la société AEM Congo, SOCOFRAN, RAJEC, BUROTOP, de l’Association des parents d’élèves du CEG Commune, des Riverains de l’école et habitants du quartier 22, de l’Ambassade d’Afrique du sud au Congo et bien d’autres ONG, qui se sont associées à cette belle initiative et expérience.



Ces parties prenantes ont cru en la vision de MTN, au sens même du programme « 21 Days of #YelloCare » qui est simplement de redonner confiance, de s’approprier les questions sociales de bases, de faire que l’impossible soit possible, et cela tous ensembles.



Il est de bon aloi de croire que ledit programme puisse inciter les innombrables autres entreprises présentes en république du Congo à réaliser des actions similaires qui ne coûtent pourtant pas les « yeux de la tête ».



Avec de la volonté, du bon sens et de l’intérêt pour les communautés, les entreprises implantées au Congo sont à mesure d’apporter leur appui à l’Etat congolais, en contribuant ainsi à mettre les jeunes et les communautés dans des conditions idéales. Il y va aussi de la responsabilité des communautés à intéresser et interpeller les différentes entreprises en matière de RSE.



Le sens de l’accompagnement de l’Etat



Analyser, encadrer, réguler, autoriser, faire le suivi et l’évaluation des actions et des initiatives constituent le rôle que joue le Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation dans la réalisation du programme 21 Days of #YelloCare, afin que celui-ci réponde à certaines normes relatives à son plan architectural, ses dimensions, son éclairage, ses couleurs, sa disposition et son équipement, etc… Cela, à travers la mise à disposition une équipe technique chargée de veiller au respect des règles de l’art et normes relatives aux structures scolaires en république du Congo.



L’administrateur maire de l’arrondissement 2 Bacongo, Mme Simone Loubienga a, quant à elle, manifesté un sentiment de grande satisfaction et de joie vis-à-vis de MTN Congo pour ces actions communautaires qu’elle ne cesse d’implémenter au Congo depuis une décennie déjà. Ainsi, solidaire à cette bonne action, Madame le Maire a fait don d’une tonne de ciment en guise de contribution au programme. Quant au personnel de la mairie, il s’est engagé à accompagner toutes les personnes qui sont au chantier dans les différents travaux de gros œuvres qui y sont exécutés.



« A la fin des travaux, lorsqu’ on arrivera au stade de la peinture, comme je suis peintre à mes temps perdus, je m’investirai pleinement pour peindre les bâtiments », telle est la contribution personnelle de Mme Simone Loubienga qui en a profité pour lancer "un appel aux sociétés et aux entreprises installées au Congo pour accompagner les personnes qui ont des projets à pouvoir les mettre en œuvres ».



Grande a également été la surprise des habitants du quartier Mbama de voir le soutien et l’encouragement au projet de Monsieur le 1er Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Clément MOUAMBA, en sa qualité de résidant du Quartier MBAMA, au cours de sa visite dans ladite école, histoire de voir par lui-même les travaux qui s’y effectuent, d’un côté ; mais aussi pour apporter sa contribution matérielle à l’initiative, afin de donner du sens à cette vision, qui est de rassembler les parties prenantes (Etat, Privé, Société civile) à la prise en charge des questions sociétales de base.